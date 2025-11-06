粿粿偷吃王子！3人「前世情緣」命理師曝真相

娛樂中心／翁莉婷報導



男星范姜彥豐近日上傳影片證實3年婚姻破裂，並指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，而2人也認了有「越線」、「踰矩」等行為，王子更透過經紀公司表示，因付不出賠償金額，希望可以慢慢分期償還，並表示會和粿粿共同面對。隨著風波持續延燒，命理師邱彥龍也在臉書發文指出這三人在「姓名學」上的感情糾葛。





粿粿婚內出軌王子！命理師揭3人「前世情感糾葛」范姜竟淪第三者？

范姜彥豐（圖右）近日證實和粿粿（圖左）婚姻破裂。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）





命理師邱彥龍近日在臉書發文指出「王子、粿粿、范姜彥豐的三角宿命關係」，他表示王子（邱勝翊）屬蛇，今年犯太歲又逢姓名「翊」字和星座全破加重犯太歲，因此風波不小。范姜彥豐屬猴今年刑破太歲，姓氏也刑破太歲，心痛糾結、暴怒，在三人比較起來最沒影響，早已做好準備。粿粿（江瑋琳）姓名學「瑋」字婚姻容易分離、離婚、感情不順，又加上姓名與本命刑破流月太歲。

邱彥龍指出，前世王子（圖右）跟粿粿（圖左）才是正配，而范姜為第三者。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）





邱彥龍進一步指出3個人前世就有感情糾葛，以姓名學角度看范姜姓的起源，照理需用姜范姓或姜姓，但在社會觀感上會覺得范姜姓、范姓為主，因有雙姓祖先和雙姓問題，如盡早規整會減少許多麻煩。王子（邱勝翊）最早祖先姓姜，所以在此事件中肯定會被壓著打，前世王子跟粿粿是正配，范姜為第三者介入，導致今世顛倒過來出現這段情感糾葛。



以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

