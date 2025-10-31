粿粿偷吃遭炎上 電商女王怒斥不該性羞辱 陳沂開砲：她是最可惡的

粿粿偷吃事件，電商女王周品均痛批網友不該網暴、性羞辱，直言這不叫正義，陳沂則反駁根本與性別無關，敢做就要有做好被嘲諷的下場，而且粿粿是事件中最可惡的人。（圖／陳沂臉書）

前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿，遭丈夫范姜彥豐毀滅式爆料婚內出軌，偷吃「王子」邱勝翊，並貼出數張對話紀錄佐證，導致女方名聲瞬間一落千丈，遭網友辱罵。前東京著衣老闆娘、電商KOL「葳老闆」周品均忍不住痛批網路亂象，簡直想置人於死地。對此網紅陳沂反駁，粿粿是罪有應得，而且是整個事件中最可惡的人。

周品均發文痛批，一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱，拿性議題來攻擊女性，甚至拿身體開黃腔、當笑話嘲諷，讓同樣身為女性的她實在無法接受，直言這根本不叫正義，這是群體正在享受羞辱女性的快感，一個社會如果沉迷在羞辱女人，是多可怕的事？呼籲大家就事論事就好。「男生做錯事，甚至性犯罪都不至於被這樣羞辱，還會被說：留口飯給他吃。但對犯了錯的女生呢？簡直置她於死！」

對此陳沂也發文反駁，表示現在周品均不也站出來幫粿粿說話？何況男生也同樣被罵得很慘，這次的事件根本跟男女無關，犯錯的人被輿論譴責，或是拿來當笑點都是活該。自己做的事，本來就該自己承受，而且所謂的霸凌，是沒有做任何事，只是理念不同或不被喜歡，就各種惡意攻擊。

陳沂說，這次事件中，粿粿是最可惡的，跟王子用好朋友的身分掩蓋，明目張膽的公開放閃，讓老公戴綠帽，又不顧小孩年紀還這麼小，也不在乎事情爆發對孩子傷害有多大，只在乎自己當下的渴望，還好意思主打愛家愛老公愛小孩人設，實在噁心至極，就是罪有應得。但陳沂也強調，這次事件最不能做的，就是開小孩子DNA的玩笑，因為無論如何，孩子永遠是最無辜的。

