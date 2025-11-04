粿粿偷情王子！范姜彥豐握有震撼「裸體相擁」鐵證心碎戴綠帽

范姜彥豐（右）掌握妻子粿粿出軌鐵證。翻攝范姜彥豐IG

范姜彥豐不畏被冠上「戴綠帽」名號，公開點名妻子粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），且聲稱握有兩人出軌鐵證，外界好奇到底為何？讓粿粿與王子不再辯解，雙雙認了「越矩行為」。根據《鏡週刊》爆出，范姜彥豐所看到最震撼的是，粿粿與王子「裸體相擁」照片證據。

報導指出，范姜彥豐掌握了粿粿與王子偷情的文字訊息、照片、影片，堪稱「身心靈全方位不倫」。范姜彥豐曾提到，看到妻子出軌鐵證後，「那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了」。

范姜彥豐掌握粿粿、王子出軌證據。翻攝范姜彥豐IG

范姜彥豐拋出婚變內幕震撼彈，3日晚間上天后闆妹的直播，也吐露原因，原本自己一直都有口難言，非到萬不得已，也不想讓事情浮上檯面，直到工作、身心都受到影響，「這個狀況下，我覺得我已經快要失去愛人（的能力）」。他希望家人能健康快樂成長，這樣的話自己也要能夠愛人，給周遭親友一個交代之後，自己也才能重新振作。

王子（左）、粿粿偷情被抓包。翻攝＠meigo.c ig



