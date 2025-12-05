粿粿傳付百萬贍養費求范姜「封口」 護王子到底關鍵協議曝光

范姜彥豐10月底時公開控訴老婆粿粿出軌王子。翻攝IG@meigo.c、prince_pstar

粿粿與王子（邱勝翊）爆出婚外情風波延燒逾一個月，期間多次出現各方說法，近日傳出事件有望落幕；有知情人士透露，粿粿與丈夫范姜彥豐已通過多輪協商，達成以「百萬元等級」的贍養費，結束三年婚姻的共識，確切金額雙方均不願公開，但其中最關鍵的一條協議，是粿粿要求范姜「不得再指控或提及王子」。

范姜10月底公開指控王子介入婚姻、與粿粿「互動超越朋友界線」，痛訴自己遭受巨大傷害。王子隨後發文致歉，承認確實越界，而粿粿則以17分鐘影片反擊，強調「離婚沒有第三者」，並指責范姜「棄子」及開出高達1600萬元的離婚條件，使三方說法各執一詞，引發輿論高度關注。

范姜彥豐10月底透過影片控訴粿粿、王子出軌。翻攝范姜彥豐IG

不同於一般婚變走法律程序，這對夫妻選擇以私下協商方式處理離婚。據《鏡週刊》報導，雙方針對撫養權、房貸與贍養費細節細談數週，最終在金錢問題上取得共識，粿粿也明確要求范姜簽署「不得再追咬王子」的條款，顯示她在風波中極力維護王子。

另外，知情人士透露，粿粿婚後多以現金收入並存入家人名義的公司帳戶，使她在談判時握有優勢．若進入法律程序，范姜可分配的財產恐相對有限，這也讓雙方更傾向以協議方式和平收場。

范姜彥豐10月底時發文指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊。圖／翻攝自IG@meigo.c



