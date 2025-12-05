粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」

范姜彥豐、粿粿傳已經談好離婚費用。（圖／中天綜合台）

明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。

根據《鏡週刊》報導，粿粿、范姜彥豐一一釐清撫養權、房貸和贍養費等，雙方有了共識，談定粿粿負擔的起、范姜彥豐也滿意的百萬贍養費，實際金額不透露。另，粿粿加碼要求范姜彥豐封口，不再咬王子。

粿粿護王子心切，要求范姜彥豐不要再爆料對方。（圖／大立美提供）

回顧整起風波，范姜彥豐10月底拍影片控訴粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，居然暗中偷吃王子，讓他成為戴著綠帽的小丑，痛心「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用」。王子二度道歉，承認和粿粿踰矩，但過去替父親還債，拿不出范姜彥豐提出的求償費，請求對方同意他以分期付款的方式清還。王子認了當小王後，形象崩毀，所屬經紀公司震怒，全面暫停王子的演藝事業，要他好好反省。

粿粿11月初拍18分鐘的反擊影片，除了抱怨范姜彥豐的種種不是，也淚訴自己在婚姻中身心俱疲，還要扛8成家計。但粿粿承認和王子過從甚密，「對不起我不應該在這個時候跟邱先生愈走愈近，有踰矩的行為」。

范姜彥豐否認粿粿的說法，認為她試圖掩蓋事件真相，模糊「婚姻出軌」才是導致婚姻破裂的真正焦點，「鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不令人意外」。他整理粿粿、王子4月結束美國行後，夫妻倆面對的種種，「請勿誤導出軌時間軸，美國回來，妳首次提離婚，我找婚姻諮商，妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議，我發現證據出軌，心死、停止挽留、開始協商，並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」

