粿粿出軌後形象引熱議 網掀「暈船型女生」大討論
范姜彥豐與粿粿婚姻風波持續延燒，隨著雙方各自發聲、爭議不斷，網路上也開始出現對粿粿個人特質的討論。有網友在Dcard發文，以「男生都會喜歡粿粿這類型的女生嗎」為題，引發大量留言回應，話題迅速擴散。
網友：粿粿形象甜美 男生暈船類型討論
原PO在貼文中指出，粿粿雖然外型不屬於典型氣質美女，也不如韓國偶像般精緻，但其甜美笑容、活潑個性與良好社交能力，使她在人群中格外亮眼。貼文提出疑問：「綜合以上優點對男生來說應該是超有吸引力？一不小心就容易暈船？？？」
此話題一出，立刻引來大量網友回應。多位男網友表示，若女生在互動中展現親密舉動，例如「聊天時偷勾手」或「輕微身體接觸」，就很容易讓人心動。
有留言也指出：「基本上這在男生眼裡就是頂標了，可以可愛也可以氣質，是說應該不難理解吧？還是她人格有問題妳就覺得她變超醜」「說實話，這種甜美不算艷麗的，反而殺傷力更大。因為太艷麗或高冷型，男生自己就打退堂鼓了。」「看她跟男生的互動，沒有邊界感，很容易讓純情男陷下去。」
女網友也認同吸引力 直言「我也會想追」
不只男性網友表態，也有女性留言表示理解：「粿粿看起來就可愛可愛很好相處，而且雖然大家事後諸葛講的好像多火眼金睛，真的遇到這樣的女生一定是前仆後繼搶著娶來搶錢的啦，男生大概就是這樣，終究是會被騙」甚至有女網友直言：「我是女生我也會想追欸 她長得不差 給人家的感覺蠻活潑 雖然她品行很差」「我覺得主要是他很愛笑欸」
然而也有網友表示：「她眼睛很小吧？然後長相甜美跟亮眼老實說並沒有在她身上看到哈哈哈」「完全不懂她好看在哪 反正我不會選她」「喜歡看跟想結婚 對我來說是兩回事 擇偶上個人覺得 內在更重要 比如 體貼 溝通意願 安全感給與等等都比外在重要太多」「她異性緣好應該是無邊界的關係，長相其實不亮眼，就是台北街頭有打扮的女生……至少在路上我不會注意到她」「一直覺得他馬臉」
