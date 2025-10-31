粿粿出軌才知！范姜彥豐現身「經典廣告」網傻眼：認錯7年以為吳慷仁

記者王芷姍／台北報導

不少人近日才知道統一木瓜牛乳廣告拍攝，原來男主角是范姜彥豐。（圖/Youtube @凱渥）

近期，男星范姜彥豐爆料妻子粿粿與王子出軌的事件，在網上掀起熱烈討論。隨後，有網友驚訝發現，多年前爆紅的「統一木瓜牛乳」廣告主角竟是范姜彥豐。消息曝光後，網友們湧入留言區留言：「等等，我一直以為那是吳慷仁!」、「原來那支廣告是范姜拍的，粿粿出軌我才知道!」

男星范姜彥豐昔日經典木瓜牛乳廣告被挖出，網友驚訝回應:「以為是吳慷仁」。（圖／翻攝自Youtube @凱渥）

有不少網友指出，自己是在看到出軌新聞後才查詢范姜彥豐的資料，意外發現「統一木瓜牛乳」的廣告竟然是他拍的，「我傻眼欸，我一直以為那是吳慷仁啦!」該廣告拍攝於 2018 年，影片中范姜彥豐不斷重複「好喝」並拉長音，搭配浮誇的表情與快速切換的人臉鏡頭。這種既洗腦又幽默的拍攝手法，在當時引起廣大迴響。

男星范姜彥豐昔日經典木瓜牛乳廣告被挖出，引發社群討論。（圖／翻攝自Youtube @凱渥）

貼文曝光後，許多網友紛紛加入「認錯人」的行列，留言表示:「我傻眼，這是范姜!」、「我一直以為這個廣告是吳慷仁拍的，原來是范姜彥豐!」、「如果沒有粿粿出軌這件事，我可能一輩子都以為是吳慷仁，真的謝謝提醒。」、「好好笑，當時的他好青澀，真的跟吳慷仁有幾分像!」

