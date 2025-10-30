粿粿出軌早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言

粿粿爆出軌王子。（圖／翻攝臉書／粿粿）

藝人范姜彥豐於10月29日在社群平台公開指控結婚3年的妻子、前職棒啦啦隊女神「粿粿」婚內出軌，對象為棒棒堂成員邱勝翊（王子），震撼演藝圈。不過此風波似乎早有蛛絲馬跡，一段兩人先前合體上綜藝節目的影片留言，如今被翻出，當時已有知情人士在底下留言，指稱粿粿背叛婚姻。

范姜彥豐與粿粿今年中傳出婚變，8月《小姐不熙娣》官方YouTube上傳兩人上節目的精選影片，標題為「粿粿婚姻亮紅燈？夫妻社群0互動藏玄機？」當時留言區就有一位神秘網友留言：「粿民女神出軌後還有人會稱他為女神嗎？哎真的太扯……」、「在甜美的外表下做出背叛婚姻、背叛家庭、出軌好友這樣惡劣的事！希望媒體記者們能夠早日公佈真相！撕破她那虛偽的人設。」

廣告 廣告

這些留言當時被部分粉絲視為無端猜測，甚至有人反駁表示「很好笑欸，沒證據就在那邊隨便亂造謠隨便亂揣測」，然而該網友回應則顯得意味深長：「那如果說有證據的話，你會信嗎？」隨著近日爆料曝光，留言再度被網友翻出朝聖，直呼「預言家是你」、「前面質疑的，現在信了嗎」、「這留言太神」、「卡位朝聖」。

2個月前已有知情人士在影片底下留言爆料。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

針對出軌指控，粿粿已出面回應，表示丈夫的發言中有諸多與事實不符之處，並未正面承認或否認出軌；而王子則坦承與粿粿的關係「超越朋友間應有的界線」。其經紀公司喜鵲娛樂也發表聲明，表示「本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情

護理系女神驚傳出國工作猝逝 閨密雪碧心痛證實：下輩子再當好朋友

私密片被看光！薔薔探監晚安小雞手機遭搜身 手機影片曝光喊無奈