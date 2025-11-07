粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
男星范姜彥豐近日爆出妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）的不倫戀後，也證實如今在協商離婚，沒想到繼爆出粿粿婚內就住到王子家後，今（3日）被爆出粿粿的新住處是小禎（胡盈禎）家，讓其經紀人也回應了。
粿粿和范姜彥豐爆出婚變後，如今兩人婚房是男方在住，粿粿則是找了新住處，如今爆出新住處是好友胡釋安與其姊姊小禎的住處，而小禎經紀人強調：「我們不曉得他有沒有住我們那個社區。重點小禎完全不認識女方，此事與小禎根本毫無關聯」
事實上，王子和毛弟（邱宇辰）如今的住處，則是周杰倫的老婆昆凌原本要給母親在台北的住處，不過在2021年借給了兄弟倆，並不用給房租，只需要負責水電、管理費等開銷。
