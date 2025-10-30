粿粿出軌王子實錘？徵信社執行長「掛保證」挺范姜彥豐：絕對不會有問題

范姜彥豐踢爆粿粿婚內出軌王子。翻攝自IG



演員范姜彥豐昨（10/29）毀滅式爆料，指控老婆粿粿婚內出軌，更直接點名棒棒堂出身的男星王子（邱勝翊）就是小王，且自己手上握有確切證據，不過尚未公開。對於有網友質疑「范姜可能也不無辜」，徵信社執行長謝智博罕見現身留言，直言「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」網路瞬間炸鍋，許多網友認定此言為粿粿與王子確有不當關係「實錘認證」。

范姜彥豐於29日上傳影片，控訴粿粿與王子婚內出軌，透露自己看過確切的證據，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。雖然他還沒公布任何影像或對話紀錄，相關討論已在各大社群平台延燒。

廣告 廣告

不久後，有網友翻出網紅丹妮婊姐於9月節目《婊姐必請》中曾邀請徵信業者謝智博作客，節目中他談到一起「3方皆為演藝人員」的案件，提及男方老婆出軌，妻子婚內不忠後仍企圖操控談判，「當事人最害怕的是被對方操作輿論，被批評死要錢」；第三者形象健康帥氣，弟弟也是陽光型藝人，並透露「女方9月要赴中國拍片，8月有開演唱會」。

謝智博還透露，這起案件的「離婚金額談判」原本僅值50至80萬元，但經協商後可能上升至3000萬元，並形容「這名太太對丈夫完全沒有任何尊重」。如今時間線與細節全與范姜、粿粿、王子、毛弟（王子的弟弟邱宇辰）幾人重疊，讓外界幾乎可確定此案正是范姜和粿粿的婚變內幕。

不過，有網友在Threads上討論此事時仍採中立態度，認為「婚姻中的真相外人難以判斷」，呼籲大家「先吃瓜不站邊」，未料謝智博本人突然現身回覆：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」一句話瞬間引發轟動，網友驚呼「徵信社背書還能有假？」、「手上證據肯定炸裂」、「徵信社出面掛保證＝實錘」。

針對外界質疑，粿粿先前回應，「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，對方提出的離婚金額超出我的負擔。影片內容有許多與事實不符，我不想以情緒對抗情緒。」她強調會將「完整事實」整理後再對外說明。

王子則在爆料後發文承認與粿粿「互動超越朋友界線」，但堅稱自己並非破壞他人婚姻的第三者，並向社會大眾及范姜道歉。

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光