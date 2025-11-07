粿粿出軌王子慘了？ 傳遭經紀公司除名解約

近日網路盛傳粿粿已遭所屬經紀公司好看娛樂除名與解約，對此，經紀公司尚未正面回應。（圖／翻攝自粿粿IG）





藝人范姜彥豐與妻子粿粿（本名江瑋琳）婚變事件持續引發關注，近日網路盛傳粿粿已遭所屬經紀公司好看娛樂除名與解約，對此，經紀公司尚未正面回應。

范姜彥豐拍片指控粿粿在婚內與藝人王子（邱勝翊）發生不倫關係，隨後11月1日粿粿首度發布17分鐘影片回應與范姜彥豐的婚姻糾紛。她承認婚姻期間有「逾矩行為」，並表示自己不應與邱勝翊走得太近，但強調私人內容並非離婚主因。

粿粿指出，婚姻破裂核心在今年7月7日兩人攤牌當日，范姜要求她支付1600萬元以「買離婚順序」，並承諾收到款項後辦理離婚及在新聞事件中替她說話。雙方家人10天後首次協商，粿粿認為整個離婚過程「一直圍繞的都是錢」。

廣告 廣告

對於財產爭議，粿粿否認誘導簽署放棄婚後財產協議，並表示房產頭期款八成、日常房貸六成以上由她支付。她坦言婚後多次爭執，對方曾提出離婚，但她再次提出時范姜不簽字，甚至責備她「做得不夠好」，因此感情早已破裂，她向范姜公開道歉。

范姜彥豐則在IG回應稱，粿粿影片中「惡意抹黑、避重就輕、鋪天蓋地的謊言和誇飾」，並重申三年婚姻中自己未否認彼此努力，但不會一一回應謊言。他強調懷孕期間自己承擔所有生產費用，並努力慰勞太太生產辛苦，但被影片描述過於簡化。他最後澄清出軌時間線，指出並非協商離婚後才與邱勝翊「毀了家庭」。雙方隔空交火，引發各界熱議。

據了解，事件爆發初期，好看娛樂曾表示粿粿因忙於與律師協商離婚事宜，工作量減少，後續將由律師處理，然而隨著粿粿影片公開後，公司即未再對外發聲。近日傳出她遭解約，經紀公司並未作正面回應。

相較之下，王子所屬的喜鵲娛樂曾公開兩則聲明，表示因網路充斥假訊息，為避免浪費資源，已暫停藝人所有工作安排，並交由律師處理後續事宜。王子經紀人晶晶強調，王子正在反省，公司並未完全切割藝人，未來仍有復出可能。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／粿粿爆婚變發「17分影片」反擊 范姜彥豐回應了

●粿粿淚訴范姜「離婚都在談錢」 律師點破1現實：歡迎來到大人的世界

●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點

