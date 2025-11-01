粿粿出軌王子時間線曝光！范姜彥豐全說了 「再多謊言終會被揭穿」
女星粿粿今發17分鐘影片曝早與老公范姜彥豐婚姻亮紅燈，還強調與離婚是與美國之旅真的無關，不過晚間范姜彥豐還原時間線反擊，「並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生，毀了我們這個家。」
轟粿粿聲明避重就輕 范姜：面具無法戴一輩子
范姜彥豐發文，表示他趁著午睡看完了粿粿17分鐘影片，果真如所料「惡意抹黑、避重就輕」他表示迅速回應一下，也想好言相勸，畢竟夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的」
范姜彥豐表示，粿粿17分鐘的聲明中，鋪天蓋地的謊言和誇飾，對於慣性說謊而言，這樣的說詞，似乎也不太令人意外。他強調，3年的婚姻中自己不曾否認過彼此的努力，因此並未在10/29的聲明中，提及夫妻間的日常私怨。
范姜彥豐認為，若一方只是一昧的用謊言和誇飾，來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點「婚姻出軌」。因此針對粿粿諸多謊言，他簡單回覆，現在及未來就不一一回應了。
范姜彥謝粿粿生娃辛勞 豪砸錢帶她買精品包
「懷胎十月的辛苦，我心疼但無法分擔」范姜彥豐說，所以自己就算在經濟沒有餘裕的狀況下，承諾生產相關的所有支出全由他處理，不用擔心；而事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷。
范姜彥豐表示，當時為了感謝粿粿的辛苦，他帶她去買精品包、單眼、電腦等，盡力將自己的心意轉化為其他形式，就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦，未料所作所為卻只被形容為一句「生產費用都是自己處理的」，真的無奈...。
粿粿稱離婚與美國行無關 他狠打臉還原時間線
最後范姜彥豐說，請勿誤導出軌的時間線，他還原時間為，「美國回來→妳首次提離婚→我找婚姻諮商→妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議→發現證據出軌→心死停止挽留開始協商。
范姜彥豐控訴，「並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生，毀了我們這個家。」
