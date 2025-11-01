粿粿出軌王子「沒邊界感？」 「好老公代表」楊祐寧一招高EQ保持已婚距離
電影《泥娃娃》全台票房已突破8200萬元，男、女主角楊祐寧、蔡思韵今（1日）連袂出席造勢活動。活身為演藝圈「好老公代表」的楊祐寧，被媒體問及對近期藝人粿粿、王子陷入的婚變風波中，關於「朋友邊界感」的看法。
面對粿粿、王子近日因被認為沒有朋友間的「邊界感」而引起軒然大波，楊祐寧態度穩重地分享了他的處理原則，他淡然表示：「有的時候可能大家比較開心，太過於情緒高漲會有這樣的動作。」
楊祐寧隨後透露自己的「界線法則」：「我有感覺到我就會稍微後退一點，但我比較不會回應，人家女生我們男生自己稍微後退一步就好。」展現出成熟穩重的態度，不讓親密關係或社交互動產生曖昧誤會。
粿粿今日稍早發布長達17分鐘的影片，除了坦言與王子有逾矩行為外，也反控范姜彥豐在婚姻中索求高達1600萬元離婚金，並強調兩人長達三年的生活價值觀和長期矛盾才是婚姻走不下去的真正原因，絕非任何外力介入。
而范姜彥豐隨即也發出聲明反擊，表示粿粿所稱生產費自己付不是事實，其實是保險支付，但他有把錢拿去買精品包、相機、電腦來慰勞粿粿。另稱粿粿所說的出軌時間線不對，不是粿粿所說，「協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」
