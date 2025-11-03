粿粿出軌王子！網好奇「為何范姜不公開出軌鐵證」點2原因

范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，並點名王子（邱勝翊）。事隔多日，粿粿於1日發布影片，親口承認出軌一事，同時坦言婚姻早已出現裂痕。消息曝光後，網路上討論不斷，其中有網友在PTT發文，好奇范姜彥豐手上握有「出軌事證」，為何遲遲不公開，貼文引起熱烈回應。

原PO以「范姜為何不公布外遇事證？」為題指出，看完雙方的聲明影片後，感覺粿粿的17分鐘影片「東扯西扯」，甚至有帶風向之嫌，反觀范姜彥豐態度冷靜、言詞克制，「范姜脾氣也太好了吧，到最後還在顧及女方顏面，話沒有說的很難聽」，對此，原PO表示不解：「范姜為何不公布外遇事證？手軟什麼」。

廣告 廣告

貼文曝光後，大批網友紛紛留言分析，普遍認為范姜彥豐「沒必要」公布事證，一派網友指出：「外遇已經承認了啊，幹嘛還公布隱私」、「還沒開大招王子就投降了阿」、「被戴綠帽的照片，會想給別人看?」、「打官司用的，拿來公布幹嘛」、「都承認了，公布這只會損己」。

另一派則從策略角度看，認為范姜彥豐是「留一手」以備不時之需：「你玩撲克牌是把底牌掀開來玩的嗎？」、「那是最後的底牌吧，必要時才會打出底牌」、「大絕留到最後」、「公布就失去談判籌碼了吧」、「現在公開證據反而是把底牌給對手看」。目前外界仍高度關注，為這場婚變風波的更多內幕。

更多中時新聞網報導

扭轉握力衰弱 運動是不二法門

〈滯留鋒〉口誤「謝霆鋒」潘宇謙勤練中文

遠東SOGO周年慶端超狂優惠