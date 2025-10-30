粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道

娛樂中心／黃韻璇報導

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。

范姜彥豐開頭直接標記了粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」范姜彥豐在影片中提到，粿粿自3、4月份和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人到美國旅遊回來後，就變得和以往不同，不僅三天兩頭都跟同一群人出去，甚至每天早出晚歸，到後來連去向都不會報備。

廣告 廣告

當范姜彥豐下定決心和粿粿攤牌，希望對方給予一個合理的解釋時，粿粿卻一再否認，兩人的協商也就此破裂，這時他才決定將事實公諸於眾。粿粿也針對指控做出回應，表示「說了許多與事實不符的內容」、「我會把完整事實清楚整理給大家」。

律師賴承恩發文猜測，范姜彥豐與粿粿、王子為什麼協商4個月談不成？除了價碼談不攏之外，他認為也有可能這件事早就很多親朋好友知道了，所以就算粿粿、王子要付一筆錢叫范姜彥豐保密也沒用，「因為其他人還是有可能會爆出來，只是早爆晚爆而已，所以趁現在年輕還有時間精力去救形象，乾脆早點爆一爆比較舒服」。

更多三立新聞網報導

不只小S神預言！屈中恆18年前就曾警告王子：在外面偷吃擦乾淨一點

被爆當粿粿小王！王子再爆「代言黑歷史」 廠商忍7年怒嗆：沒職業道德

晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友

范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？



更多熱門影音：

威廉閃兵反控遭詐騙首腦威脅!「怕不怕獎座被收回」小杰狀況他回應了

邱澤演完《女孩》許瑋甯就懷孕？ 笑回「大家都柯南」舒淇驚呼：再晚就請不到！

5566全員當兵被讚清流！王仁甫喊是義務 許孟哲入伍被嗆「少你沒差」亂葬崗抓偷渡怕爆