粿粿出軌王子！被抓包悄刪文、退追1人 網批：心虛？

藝人范姜彥豐29日公開指控王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，表示王子破壞了他的家庭，至今和粿粿還有聯繫，震驚演藝圈。而事發後，有網友發現王子和粿粿悄悄刪除了幾篇社群平台的貼文，紛紛發問：「作賊心虛嗎？」

邱勝翊（右）被控介入粿粿與范姜彥豐的婚姻。（圖／記者郭竹倩 攝）

有網友發現，王子IG原本擁有4357則貼文，但目前剩餘4353則；而粿粿則從1354則到現在僅剩1351則，還取消追蹤了一位好友，該人並非范姜彥豐或王子，這一行為引起了更多人的好奇。

網友發現，王子IG刪了多則貼文。（圖／翻攝王子 IG）

針對范姜彥豐的控訴，粿粿29日回應：「謝謝大家的關心，這段婚姻的結束我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

廣告 廣告

網友發現，粿粿在IG刪文並取消追蹤了一位好友。（圖／翻攝粿粿 IG）

王子則表示：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感更不存在任何不當企圖或預謀。」他強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

延伸閱讀

中職/自由球員名單A級21人寫新高 黃子鵬蘇智傑動向受矚

中職/酒紅彩帶飛舞！樂天女孩哭成一片：真的做到了

中職/入隊3個月季後賽一場未投拿冠軍 凱樂笑了