粿粿出軌美國行露餡！范姜彥豐控「友人幫隱瞞」 王子節目中曾1句自爆

娛樂中心／黃韻璇報導

范姜彥豐（圖）爆料粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝范姜彥豐臉書）

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，過往兩人的蛛絲馬跡也通通被網友挖出，王子曾在節目中自爆，除了公開的那任女友之外，「沒有和女朋友單獨約會過」。

范姜彥豐開頭直接標記了粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」范姜彥豐在影片中提到，粿粿自3、4月份和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人到美國旅遊回來後，就變得和以往不同，不僅三天兩頭都跟同一群人出去，甚至每天早出晚歸，到後來連去向都不會報備。

廣告 廣告

粿粿（左2）今年初曾和王品澔（左1）、簡廷芮（右2）、王子（右1）等人去美國旅遊。（圖／翻攝自王子IG）

如今粿粿出軌王子消息曝光，許多人質疑出遊同行友人是不是早已知情、幫忙打掩護？就有網友查看范姜彥豐的追蹤名單後，意外發現美國行的「簡廷芮、王子、王品澔」都被退追蹤，忍不住懷疑「難道這兩個人知情…刻意隱瞞？」

對此，就有網友挖出王子過去在棒棒堂節目《來吧！哪裡怕》中曾表示，「除了公開的那一個，我沒有單獨和女朋友出去過，要嘛都是一群人」。

王子在棒棒堂節目《來吧！哪裡怕》中曾表示，「除了公開的那一個，我沒有單獨和女朋友出去過，要嘛都是一群人」。（圖／翻攝自YouTube）

敖犬在旁邊詢問，「障眼法？你們這樣很難談到真正的戀愛吧？」王子則補充道，「我個人還是比較喜歡大家一起，比如說一起出玩就是很多朋友這樣」。

但威廉進一步追問「你還是有單獨出去被拍到的時候啊？」王子才坦言，「單獨出去被拍到那個就是沒有事才可以、沒有怎麼樣可以被拍到」。

更多三立新聞網報導

棒棒堂+Energy兩團11人「又唱又跳免當兵」！公民老師嗆爆：學學韓國

陳喬恩自爆被好友告知「老公有私生子」：你婆婆默許了！她親揭真相

《親戚不計較》神預言1事「20年後成真」！網驚呆：台灣版辛普森

于朦朧墜樓社區爆「93戶集體賣房」！挨轟共犯 網：不跑等著被滅口

