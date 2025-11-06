粿粿出軌證據瘋傳「裸擁王子」 徵信社揭真相：不要見獵心喜

女星粿粿被先生范姜彥豐指控婚內出軌男星王子（邱勝翊）。（圖／翻攝自粿粿臉書）

男藝人范姜彥豐與女星粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒，女方爆出婚內出軌男星王子（邱勝翊），而范姜彥豐早已透露自己握有出軌確切證據，近日甚至傳出他是看到粿粿與王子裸體相擁照片，才氣得拍片揭露這一切。對此，立達徵信社執行長謝智博現身回應，也懇請網友不要見獵心喜。

范姜彥豐日前公開指控妻子粿粿婚內外遇王子，並強調手握證據，之後《鏡週刊》報導，有知情友人稱粿粿與王子同遊美國後，返台對范姜彥豐態度大變，男方覺得不對勁，委託徵信社調查，果真得到確鑿的外遇證據，包括文字訊息、照片及影片，甚至包括2人裸體擁抱的親密畫面。

立達徵信社執行長謝智博駁斥有粿粿、王子相擁裸照的傳言。（圖／翻攝自Threads／detectivetaiwan）

不過，范姜彥豐找的立達徵信社，執行長謝智博針對裸照傳言回應，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」。另外，王子在第二篇聲明中指出，范姜彥豐提出的求償金額太龐大，他無法負擔，商討能否分期付款卻遭駁回，但謝智博表示，「我們能回應的，就是希望三方都能有善解，不希望再看到彼此繼續撕裂」。

事實上粿粿與范姜彥豐的婚變消息已傳了3個月左右，直到10月29日范姜彥豐才在社群認了他們婚姻觸礁，並指控粿粿婚內出軌王子，他也表明會透過法律途徑站出來與兩人對抗。當下王子已坦承自己的關心超過朋友應有界線，事後更遭經紀公司暫停所有工作；粿粿則是在1日釋出自白影片，稱在談離婚時有逾矩行為，但也爆出范姜彥豐在婚姻中各種讓她看了很難過的事情。范姜彥豐隨後發聲反擊，更氣得還原粿粿出軌王子的時間線。

