粿粿出軌還爆蠢！「喊首都是南韓」 網友怒嗆：考王子幾公分秒答

中信前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）爆出婚外情王子（邱勝翊），過往節目片段也被轟。（圖／翻攝自粿粿IG、百變智多星YouTube）





中信前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）日前爆出婚變消息，昨（29日）老公范姜彥豐指出她和王子（邱勝翊）婚外情，消息一出引發熱議，如今兩人形象重創，過往影片都被挖出，其中，粿粿在益智節目中的稱北韓首都是南韓的片段，如今也被網友痛斥。

粿粿與范姜彥豐本是大眾看好的夫妻檔，卻沒想到今年爆出婚變消息，到昨日范姜彥豐公開指出粿粿婚內出軌王子，兩人過往在IG互動，以及合體影片相關都被審判。

有網友還翻出粿粿昔日參加益智節目時候，被問及「北韓的首都叫什麼？」回答了「南韓」，當時驚呆現場還有一票網友，紛紛傻眼批評：「好好的答題好不好，後面整個就浪費掉了」、「前面隊友認真答題，換你就只會笑，搞不清楚狀況是不是」、「看到留言區的留言就放心了 只有傻眼..」、「拜託不要再請這種搞不清楚狀況的人了...真的很出戲...。」如今該片段再被挖出，網友再度開嗆：「考王子三圍跟幾公分大概就秒答了！」



