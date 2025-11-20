粿粿出軌重創事業！傳被SWAG邀約 平台發聲了

藝人粿粿因被丈夫范姜彥豐踢爆與王子（邱勝翊）出軌，形象一落千丈，演藝事業全面停擺。根據《鏡週刊》報導，主打成人影音內容的平台SWAG看中粿粿的話題性，決定向她伸出橄欖枝，願以高報酬邀約合作。

粿粿與王子的婚外情風波持續延燒。（圖／翻攝自粿粿臉書）

粿粿不僅演藝事業停擺，收入中斷，還需面對訴訟問題，經濟狀況大不如前。不過，傳出SWAG看中粿粿具備啦啦隊出身的甜美臉蛋和擅長直播互動的特質，願意提供高報酬邀她開台，內容和形式都不設限。

王子（右）與粿粿（左）日前遭范姜彥豐指控談不倫戀。（圖／翻攝自王子臉書）

根據《中時新聞網》報導，SWAG回應表示：「目前我們仍在內部研議不同的合作方向，平台的立場一向是開放不設限，隨時歡迎有想法的創作者來這裡重新定義自己。」

廣告 廣告

女星粿粿近期遭老公范姜彥豐踢爆和男星王子不倫戀。（圖／翻攝粿粿IG）

回顧SWAG過往合作對象，平台不避諱邀約爭議人物合作，包括網紅「亞洲統神」張嘉航、陳沂、館長、「前輔導長」內內等，成功創造高話題度。

延伸閱讀

陸棒球聯賽明年開打 「曹錦輝、林益全」名字浮上檯面！

中職/「獅」在必得！林安可有望簽平均年薪3000萬 2+1年複數約

中職/古久保被卸任是球團選擇 林立：迎接明年比賽