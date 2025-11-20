粿粿出軌重創事業！成人平台SWAG拋橄欖枝 相中她「這2點」

粿粿的演藝事業重創。翻攝IG@meigo.c

前啦啦隊女神粿粿因為被范姜彥豐指控出軌「棒棒堂」王子（邱勝翊），一夕之間清純甜美形象全毀，演藝事業更是全面停擺，經濟狀況堪憂，對此，知名成人平台「SWAG」傳出已經對粿粿拋出橄欖枝，認為對方外型亮眼，且過去常開直播，特別有潛力，SWAG認為雖然粿粿答應機率不高，但其實轉念一想這也是一條路，希望粿粿能更好好思考。

SWAG證實發出邀請 盼粿粿用創作重新定義自己

據《鏡週刊》報導，SWAG公司證實，確實有對粿粿發出邀請，「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己。」評估粿粿現在陷入低潮，但她還是擁有亮眼外表，加上過去她也經常開直播和粉絲互動，儘管如今人設翻車，但「黑紅也是紅」，能因此更有流量。

王子與粿粿婚外情風暴重創形象。翻攝meigo.c IG

合約期滿恢復自由身 粿粿陷經濟壓力難復出

粿粿在出軌醜聞爆發後，儘管已經道歉，外界仍然是批評聲浪不斷，很心疼范姜彥豐如此優秀卻被戴綠帽，且目前她和經紀公司好看娛樂的合約已經到期，恢復自由之身，未來都得靠自己接工作，如今形象全毀，短期內恐怕很難復出，除了要維持生計，她還得負擔范姜彥豐要求的鉅額賠償，經濟狀況十分吃緊。

SWAG曾助多位爭議人物 陳沂、孫安佐都是座上賓

過去SWAG就曾多次對陷入爭議的網紅伸出援手，像是「亞洲統神」張嘉航經常失言，在網路被炎上是家常便飯，去年（2024）因為評論黃子佼慘遭代言廠商切割，就選擇和SWAG合作，成功製造話題，不僅如此，曾因被外流性愛片走紅的前陸軍海龍蛙兵士官長「壹柒柒」、「陸軍八軍團」前輔導長內內也是座上賓，而陳沂、孫安佐、館長也都曾上過直播。



