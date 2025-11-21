粿粿出軌重創形象！SWAG招手談合作 「有望開優渥條件」未來動向曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

男星范姜彥豐日前指控太太粿粿出軌王子（邱勝翊），粿粿形象重創，演藝事業停擺，而近來傳出成人直播平台SWAG向她招手，希望她能度過人生低谷，對此，SWAG回應，的確已經寄出邀約給粿粿經紀人，對方尚未回應。

SWAG與粿粿談合作。（圖／翻攝粿粿IG）

SWAG邀約粿粿合作，提到只要她點頭答應，就有望給出優渥條件，「「SWAG 一向歡迎有想法、有創作意願的人加入，包括粿粿在內，只要想透過創作重新開始，我們都樂見其成。」

至於與粿粿的合作計畫內容，SWAG提到目前正在研議中，聯繫的細節不方便對外說明，等之後確定方向再公佈。其實過去有不少藝人陷入爭議風暴，包括館長、統神、陳沂、孫安佐、前輔導長都內內與SWAG合作。

