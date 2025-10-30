粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出
娛樂中心／施郁韻報導
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」如今有網友挖出粿粿在今年3月美國行時，直闖王子的房間，畫面曝光。
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子，透露婚姻裂痕的關鍵，提到粿粿與邱先生（王子）一行人到美國遊玩兩週，一整天下來都只有簡短的幾則回覆，他心想應該是女方玩得太開心，不要打擾她的興致，女方回來後卻表示「我覺得我們過去太常黏在一起了」，希望未來能有更多自己的空間，讓范姜彥豐相當難過，告訴自己「也許夫妻久了，就是這樣吧，我要自己調適去接受現狀」。
美國行後，范姜彥豐表示，粿粿經常三天兩頭都跟同一群人出去，一開始還會交代去向，漸漸的開始抱怨，表示不想說去哪裡，也不想告訴跟誰出去，甚至連幾點回家都不想說，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家」。
網友翻出在美國行時，粿粿曾與好友簡廷芮突襲王子與王品澔的房間，王子嚇醒後先是形容「兩個瘋婆」，睡眼惺忪詢問「粿粿妳沒洗澡喔？」粿粿則回應：「為了要突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」
對話曝光後，不少網友相當疑惑兩人的互動。王子YouTube頻道中所上傳的「美國行Vlog」被網友挖出，眾多網友湧入留言：「笑死，原來是紀錄片」、「這裡是出軌的證據欸」、「置板凳等後續」。
