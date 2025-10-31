南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

藝人粿粿爆婚內出軌王子邱勝翊，婚外情風波鬧得沸沸揚揚。台南關廟一間小吃店家卻因此暴紅，原來店名恰巧就叫粿仔王子，網友大呼真是神預言，還有網友建議可以加賣草仔粿。不過市場內沒有招牌的小店突然受到關注，老闆坦言沒關注網路，不知道發生什麼事，店內最近因為豬肉缺貨也沒有營業。





這個店名神預言！ 台南「粿仔王子」爆紅老闆啼笑皆非

開在台南關廟市場內的無招牌小店，最近因為店名在網路上突然暴紅。（圖／民視新聞）





開在台南關廟市場內的小店，最近因為豬肉禁宰暫停營業，但最近卻在網路上突然暴紅，原因就出在店名。原來這間專賣粿仔得小吃店，店名就叫"粿仔王子"，和藝人粿粿出軌王子邱勝翊的婚外情風波意外沾上邊。店名直接融合兩位主角名字，引發網友熱議。民眾覺得有趣，店家有點賺到。也有民眾覺得店家應該蠻莫名其妙，怎麼突然這麼多人慕名而來。

粿粿出軌風波捧紅小吃店 台南"粿仔王子"網讚神預言””。（圖／民視新聞）





網友也笑稱，老闆永遠沒有想到自己的招牌有一天會成為預言，還建議老闆可以加賣草仔粿，名字有王子可以免單嗎？在地年的老店，怎麼也沒想到會因為藝人出軌事件意外聲名大噪。老闆沒有關注事件，無奈表示不知道怎麼傳的，也不想了解太多。聽到消息自己都哭笑不得，不過老店最近因為豬肉禁宰暫停營業，民眾想來朝聖恐怕來得多等幾天。





