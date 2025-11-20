粿粿出軌風波重創演藝事業 成人平台「SWAG」出手邀約引論戰

粿粿婚內出軌風波重創演藝事業，不過成人平台「SWAG」似乎認為黑紅也是紅，出手邀約粿粿加入。翻攝IG@meigo.c



女星粿粿（江瑋琳）日前被丈夫范姜彥豐爆料和王子（邱勝翊）婚內出軌，重創演藝事業。不過過去經常找爭議人物開直播的知名成人平台「SWAG」似乎堅信「黑紅也是紅」，據傳已經向粿粿發出合作邀請，引起部分網友不滿，批評這是公開的性羞辱，意外引發兩派人馬論戰。

范姜彥豐上月29日突在社群發布影片，指控粿粿婚內出軌王子，事後大批網友紛紛揚言抵制粿粿和王子的一切演藝活動，也讓兩人事業因此受到重創。不過據《鏡週刊》報導，SWAG似乎認為「黑紅也是紅」，同樣能帶來流量，因此打算邀約粿粿加入，直播內容形式不拘，條件也優渥。SWAG強調，目前都還在研議中，但也保持開放態度，歡迎粿粿隨時加入。

據《鏡週刊》報導，SWAG認為粿粿擁有漂亮外表、過去也常開直播和粉絲互動，如今雖遭到眾人唾罵，但反而可能因此收穫流量，「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己」。

有網友認為粿粿現在已全面暫停演藝工作、短期內恐難復出，且未來可能還得向范姜彥豐支付賠償金，若陷入經濟困難，加入SWAG或許也是一個選擇。不過也有部分網友對此感到不滿，紛紛表示「這已經不只是冷嘲熱諷，而是對女性公開性羞辱的再現」。事實上SWAG過去就曾邀請不少鬧出爭議的網紅合作，包括館長、陳沂等，先前還曾向家寧發過邀約，只是對方並未回應。如今再度傳出打算邀請粿粿的消息，未來動向備受關注。

