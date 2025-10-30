粿粿出軌「啦啦隊卡掀拋售潮」！他開價4位數酸：含孕

生活中心／李明融報導

男星范姜彥豐昨天（29日）爆出毀滅式爆料，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），且手上握有兩人出軌的鐵證，引發各界熱烈討論，有大批網友挖出粿粿、王子過去的許多互動早已透露出軌訊息。粿粿是前中信兄弟啦啦隊女神，鄰家女孩的可愛風格吸引不少球迷關注，甚至有人特別花錢收藏她的親筆簽名啦啦隊卡。然而醜聞爆發後，失望的球迷開始在臉書交易社團拋售簽名卡，並用諧音哏大酸「含孕」（諧音「含運」），笑翻萬名網友。

有粉絲對粿粿感到失望，拋售啦啦隊簽名卡。（圖／翻攝自臉書社團）有網友在球員卡交易社團PO文拋售粿粿中信啦啦隊親筆簽名卡2張，他在內文寫道「售 草仔粿親簽，中信兄弟絕版人妻，只有一年有出過卡」，原PO出價兩張合售5278元，喊出「含孕」（諧音「含運」）諷刺已為人母的粿粿。原PO最後還寫道：「誠可議，可大砍，今天抄底，明天翻盤」，整篇販售文諷刺意味濃厚。貼文曝光，吸引超過萬名網友按讚，紛紛留言表示「只能大砍了啦！已跌價了！」、「難怪以前人都說要顧粿，原來真的會被偷」、「送我都不要」、「買到撞到」、「60含運我也不要！我寧願買真的草阿粿吃還比較爽」、「沒價了」。

臉書社團出現粿粿簽名卡拋售潮，不少網友直呼「不想要」。（圖／翻攝自臉書社團）

范姜彥豐拍片爆料老婆粿粿婚內出軌棒棒堂成員王子，稱自己看到證據後內心徹底崩塌，自嘲自己才是戴綠帽的小丑，但並未公開該證據，消息曝光之後，網路上引發熱烈討論，針對范姜彥豐指控，粿粿日前回應「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家」；王子則向社會大眾、范姜致歉，承認自己跨越朋友界線，但堅稱自己不是破壞別人家庭的第三者。

