粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
記者林汝珊／台北報導
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。
「好老公代表」楊祐寧也被問及對「界線」的看法。他淡然表示：「有時候大家太開心會比較放得開，如果我感覺到可能有點過頭，就會自己往後退一步」，展現成熟又穩重的態度。
粿粿今發出17分鐘長片，除了認了與王子有踰矩行為，也坦言在結婚3年中，兩人生活價值觀相差極大，表示范姜彥豐開口要1600萬離婚，「你跟我都很清楚，甚至我們雙方的家人都非常明白這三年來我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因，從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」
