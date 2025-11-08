粿粿出軌「若是你朋友會說嗎」？2方法能告密還不沾腥

娛樂中心／綜合報導



中信啦啦隊前成員粿粿遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有婚外情，雖然粿粿、王子雙方火速出面發聲，但網友們依舊不領情，現在更是有王子與粿粿「裸體相擁」的不倫照在網路瘋傳。眼看事件越演越烈，就有網友將自己投射成「王子幫」的角色，好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞？」文章出爐後引發討論，就有網友給出2方法，能夠順利提醒正宮，又不用擔心惹上一身麻煩。





范姜彥豐（左）爆料，指控粿粿（中）與王子（右）婚外情。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

1名網友在Dcard以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞？」為題發文，表示粿粿出軌的事件，除了粿粿、范姜彥豐、王子的三角關係引發關注外，「應該也有不少人有想到那些知情的朋友吧」，透露在當初范姜彥豐的爆料文曾提到「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用」，並透露當初與粿粿、王子一起美國行的王品澔、簡廷芮等人，都已被范姜彥豐退追IG，也被網友罵翻。





與粿粿（左下）、王子（左上）外，一同飛往美國的王品澔（右上）、簡廷芮（右下）已全被范姜彥豐退追IG。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）





原PO見狀便好奇，「如果你們是這次事件的友人，遇到這種情況會怎麼做啊？就是當看到身邊朋友出軌，你會怎麼做呢？」並列出3種可能狀況，坦言如果「告訴原配」，這樣很有可能和朋友結仇，甚至被說多管閒事；如果「保持沉默」，這樣又可能淪為幫凶，良心恐過意不去；如果「勸朋友坦白」，這樣的狀況通常都沒用，還可能因此與朋友翻臉。眼看怎樣都不對，原PO不禁感嘆「我覺得這真的是人生最大的道德困境，尤其是當雙方都是朋友時，要怎麼選邊站？」。





文章一出，立刻引發網友多方論戰，大部分網友都選擇「保持沉默」，「坦白講我也不會說，也跟不同的朋友群討論過，也沒有人說會去講，沒有必要拿別人的問題，讓自己良心不安」、「裝死，不然老實說還要被人家說破壞人家家庭、管閒事，而且演藝圈就那麼大，其他人發現你是抓耙子，你名聲搞不好變得比出軌那個還慘」、「我不會說，但我也會跟那群三觀不正的人保持距離」、「有句話說『不要介入他人因果』」、「我曾經碰過，我是告知，結果兩邊不是人，現在一律裝死」、「別人的感情本來就跟當事者以外的無關」。

文章一出，立刻引發網友多方論戰。（圖／翻攝自Dcard）





不過，也有不少人選擇直接告知當事人，「講呀！這是原則問題，犯錯就該有面對的勇氣，如果因為說出口 而失去這個出軌朋友，那只能說道不同不相為謀。這不是多管閒事，這是不能助長犯錯的人一錯再錯，還毫無悔意」、「有證據的話會說，重點是要有證據」、「勸劈腿的，同時淡出與對方的友誼圈」、「我一定會勸走回正途，就心裡不能接受這樣行為的人太親近」、「肯定會說」。

有不少人給出其他方法，像是開小帳警告正宮，或是用暗示的方式提醒對方。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





另外，留言區中還有不少人給出其他方法，「選擇四：開小帳警告，雖然通常被劈腿的那方都不信」、「會說，但不會非常直接，而是用暗示的，一般聽不懂的大多都是寧願裝瞎而已，多說也沒什麼用」、「我可能會提醒被劈腿的那一方欸，就是隱晦的說『可能要注意一下對方交友喔』，不會直接講」、「用小帳說過，能間接告密還不沾腥」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

