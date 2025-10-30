粿粿劈腿王子！ 他驚曝美國團「不只一對出軌」：最佳掩護組

粿粿很享受美國行，在遊樂園意猶未盡。（翻攝粿粿IG）

人妻粿粿被爆出軌男星王子（邱勝翊），關鍵時間點就在美國行後，狗仔葛斯齊今加碼爆料，表示出軌的不只這一對，而是兩對，堪稱「最佳掩護組」。

回顧整起事件，范姜彥豐先前被發現與妻子粿粿在社群上零互動，甚至生日也沒互相祝福，范姜彥豐獨自陪女兒「小粿醬」，婚姻亮紅燈傳言四起。

葛斯齊爆料，美國行不只有一對出軌。（翻攝粿粿IG）

直到昨范姜彥豐昨（29日）直接點名粿粿出軌王子，震驚演藝圈。他表示，粿粿從「美國行」結束後，開始對他冷淡、早出晚歸，最後甚至連去哪都不說，直接不回家，「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」。

葛斯齊今（30日）透過臉書發文，透露「西洋出軌團」不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！他直言，藝人時常假戲真做，假借工作之名行私慾之實，但這套在中國看多了，酸說這種魚目混珠的手段，早已過時。

