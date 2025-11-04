粿粿博同情！范姜彥豐遭諷「吃軟飯」 委任律師爆氣開嗆網友

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿遭丈夫范姜彥豐指控外遇，1日也釋出反擊影片，雙方正式開戰，而范姜彥豐也因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」。對此，他的委任律師蔡鈞如也不忍了，正面回擊網友。

粿粿日前在道歉影片中，曝光家中經濟負擔比例，表示雙方因金錢觀多次大吵，認為婚姻觸礁在於日常磨擦頻繁，吸引一票網友同情，諷刺范姜彥豐是「軟飯男」。

一名網友更是跑到蔡鈞如的貼文下留言「欸欸。妳當事人這樣叫小蝦米對抗大鯨魚？你是不是證明妳當事人吃軟飯？請妳這種律師心臟要夠強欸」，蔡鈞如則回擊「我當事人就沒有經紀公司，什麼叫做吃軟飯，照你的邏輯家庭主婦離婚都要淨身出戶，何況我們當事人有收入，我們也沒有管道和時間找什麼公關公司水軍，你心臟就算很強我也不會受你委任，台灣執業律師一萬多人，比我們厲害的比比皆是，你可以另請高明，至於臭我的話duck不必，我不會再回你了就這樣。」

還有網友則問「但最奇怪的是范姜明明有律師，為什麼是徵信社去談？為什麼不能范姜+徵信社+律師一起談？」蔡鈞如表示「因為那個時候我們事務所還沒受委任」。

