粿粿只在乎渴望！還主打愛家愛老公人設 陳沂批：「感覺無比噁心」

娛樂中心／綜合報導

陳沂痛批粿粿：「只在乎自己當下的渴望，還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心。」（圖／翻攝自王子IG、陳沂臉書）

藝人粿粿過去親切可愛的形象，受到許多粉絲喜愛。她與范姜彥豐2022年結婚，然而范姜彥豐近期痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。消息一出，已嚴重衝擊粿粿過去建立的家庭形象。對此，網紅陳沂31日發文痛批粿粿：「只在乎自己當下的渴望，還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心。」

粿粿2022年結婚，沒想到范姜彥豐（左圖）今控訴她婚內出軌王子（右圖右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

陳沂在社群發文，前東京著衣創辦人周品均出來幫粿粿說話，強調一個女性犯了錯，不代表就該被全網性羞辱。她說當男性性犯罪，也常有給他留口飯吃的聲音，但對犯錯的女生，卻要置她於死？不是啊，現在不也有妳出來幫粿粿說話。所以我認為這件事跟男女無關，犯錯的人被輿論譴責，或是拿來當笑點都是活該。自己做的事，本來就該自己承受！

陳沂痛批粿粿：「只在乎自己當下的渴望，還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心。」（圖／翻攝自粿粿IG）

陳沂接著寫道，所謂的霸凌，是人家好好在那邊，沒做錯事只是理念不同或是你不喜歡她，就各種惡意攻擊。回來說我對粿粿的看法？我覺得她是整件事裡最可惡的。她跟王子用好朋友的身分掩蓋，明目張膽的公開放閃，讓老公戴綠帽。不管小孩還這麼小，也不在乎如果事情爆發對孩子傷害有多大，只在乎自己當下的渴望。還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心。對她開玩笑完全罪有應得！

