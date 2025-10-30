粿粿叫王子起床被問「洗澡沒」！搭摩天輪穿他外套 曖昧互動全遭挖

王子（右）和粿粿（左）的曖昧互動遭挖。翻攝IG@prince_pstar、meigo.c

范姜彥豐昨（29日）公開控訴妻子粿粿和王子邱勝翊有不倫關係，王子隨後認了和粿粿有超出朋友的關係，但沒有介入他人婚姻，而粿粿卻強調范姜彥豐的指控與事實不符，兩人說法明顯有落差，隨著消息曝光，越來越多網友挖出王子和粿粿曖昧的片段，包括粿粿突擊王子和王品澔房間，以及粿粿在迪士尼時穿王子的外套。

粿粿、王子和簡廷芮、王品澔、晏柔中等一行人3月底同遊美國，從王子YouTube頻道中的影片可以看到，本來早上都是王子叫大家起床，有天卻是粿粿、簡廷芮決定早一步突擊檢查，早上7點就跑到王子、王品澔房間，粿粿還到王子的床邊對他用氣音說：「早安！」簡廷芮則負責叫王品澔，拉著對方被子，催促對方起床準備。

粿粿叫王子起床。翻攝王子YT頻道

王子見狀一臉無奈喊：「兩個蕭婆。」更主動關心粿粿：「粿粿妳還沒有洗澡喔！」粿粿也回應：「為了要突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」不僅如此，還有網友發現，王子和粿粿在同遊迪士尼時，兩人都穿了印有「MICKEY」的上衣，如同情侶衣，在摩天輪上還可以看到，粿粿身上披著王子的外套，王子自己則穿了另一件。

粿粿（左一）身上披著王子（右二）外套。翻攝王子YT頻道

粿粿（左）乾脆穿著王子（中）的外套。翻攝王子YT頻道

兩人明目張膽的互動讓網友傻眼，昨日范姜彥豐才在影片中提到，王子和粿粿以朋友名義出軌，「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」甚至痛心怒控：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」如今看來這些影像紀錄全是證據。



