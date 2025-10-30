粿粿台日都登記！范姜彥豐「醫生世家」超狂背景曝光

范姜彥豐與粿粿爆婚變。（圖／翻攝自粿粿Instagram）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，昨（29）日男方突然發聲控訴她婚內出軌「王子」邱勝翊，女方雖發文否認，但王子則承認「超過了朋友間應有的界線」；消息曝光後，范姜彥豐「醫生世家」的背景也被拿出來討論。

范姜彥豐畢業於臺北醫學大學牙體技術學系，家中另外兩名兄弟范姜典陽、范姜閎韻也是牙醫，但他對演藝事業較感興趣，因而參加第五屆凱渥夢幻之星男模組獲得亞軍，投身模特兒行列；也曾錄製過真人秀節目《中國好男兒》、音樂節目 《這！就是歌唱 · 對唱季》。

「台日混血」范姜彥豐曾分享追求粿粿的過程，他在一場活動上對女方一見鐘情，後來滑到對方Instagram帳號，等了1年才選在生日私訊祝福她，漸漸有了交集之後才告白交往；交往2年多後在2022年2月求婚成功，同年6月完成台灣與日本兩國的結婚登記手續。



