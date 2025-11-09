粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥

娛樂中心／林昀萱報導

藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共同好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？

范姜彥豐證實和粿粿婚姻觸礁，指控王子介入婚姻，相關話題引起熱議。就有網友在Dcard論壇以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞？」為題發文，表示范姜彥豐在影片中控訴身邊知情的友人都幫忙隱瞞，讓他不知情反被利用，之後就有網友發現「美國行」團員王品澔、簡廷芮等人都被范姜彥豐退追。發文者好奇，若是這次事件的友人，遇到這樣的狀況該怎麼做？並列出3選擇供眾人選擇。選擇一是「告訴原配」，但可能面臨朋友沒了、被說多管閒事的風險。選擇二是「保持沉默」變幫兇，良心可能會過不去。選擇三是「勸朋友坦白」，但通常都沒用還可能被翻臉，直呼「我覺得這真的是人生最大的道德困境，尤其是當雙方都是朋友時，要怎麼選邊站？」

范姜彥豐（中）開撕王子與粿粿「婚內出軌」。（圖／翻攝自meigo.c IG）

對此，網友也紛紛留言回覆自身看法。「坦白講我也不會說，也跟不同的朋友群討論過，也沒有人說會去講，沒有必要拿別人的問題讓自己良心不安」、「我會勸劈腿的，勸不動也不會跟他一起出遊，我的道德觀很難跟姦夫淫婦一起快樂出遊。」「裝死，不然老實說還要被人家說破壞人家家庭、管閒事，而且演藝圈就那麼大，其他人發現你是抓耙子，你名聲搞不好變得比出軌那個還慘。」「會說，但不會非常直接，而是用暗示的。一般聽不懂的大多都是寧願裝瞎而已，多說也沒什麼用」、「有句話說『不要介入他人因果』」、「我可能會暗示但不會講，講了我要負責」、「我不會說，而且會淡出同個生活圈。多的是把垃圾撿回來繼續在一起的，裡外不是人」、「有證據的話會說 重點是要有證據。」

也有人給出第四個選擇：「開小帳警告，雖然通常被劈腿的那方都不信」、「用小帳說過，能間接告密還不沾腥。」

