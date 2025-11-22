粿粿同母異父哥哥力挺告酸民 財力驚人「剛繼承1個基金會」

粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年最近傳出婚姻觸礁，女方承認和王子（邱勝翊）有越界舉動，引來不少酸民攻擊粿粿。今(22日)週刊報導，和粿粿是同母異父兄妹的韓秉融財力雄厚，剛繼承了一個基金會，因此表態力挺妹妹，甚至願意金援妹妹告酸民。

韓秉融昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」隊長，先前他就發發文挺粿粿，轟范姜「自己開闢一個戰場來打自己的臉」、不在乎家人感受，「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。」

據《鏡週刊》報導，韓秉融如今是「藝想台灣」的創辦人及娛樂公司總監，前陣子因病過世的父親財力雄厚，因此留下一個基金會讓韓秉融繼承並營運，對於同母異父的粿粿非常疼惜，也知道她在婚姻裡的不容易，因此先前力挺妹妹，說：「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償。還有大量的酸民通通提告，任何攻擊言論通通提告。我幫你找律師，全權處理。」

而粿粿陷入婚變風暴後，現在工作幾乎全無，還要花錢打官司，因此成人平台SWAG看中粿粿具備啦啦隊的甜美臉蛋和擅長直播互動，願意釋出善意提出高報酬邀她開台，內容不拘，SWAG也回應《中時新聞網》承認有和粿粿合作的意願，「目前接洽中，但對方尚未回覆，暫時不方便透露。」

