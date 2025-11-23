粿粿同母異父哥揚言幫告酸民 律師問：對你妹名譽加分還縱火？

粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐最近爆出婚變風波，女方承認和王子（邱勝翊）過從甚密，形象大失，還引來許多酸民諷刺。昨(22日)週刊報導，和粿粿同母異父的哥哥、前男團「太極」隊長韓秉融財力雄厚，表示要力挺妹妹告酸民，巴毛律師見此回應要謹慎，「這樣亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火？」

巴毛律師昨(22日)晚在臉書回應韓秉融力挺粿粿的新聞，回應：「建議哥哥有錢的話找一個好一點的律師諮詢，問看看所謂酸民找不找得到人，以你妹公眾人物的身分，酸民說的話告不告得成誹謗，113年憲判字3號做出來以後，公然侮辱起訴率有多低」。

巴毛律師更提醒，若是亂槍打鳥的告網友，對粿粿名譽是加分或雪上加霜，需要謹慎評估，同時她也尊重每個人有提告權利，「不要到時候告不成被酸民解釋成法院認證，到時候難道再告一輪？」有網友問：「律師妳的話有把握打贏嗎？」她打趣說：「沒有，如果是我會叫當事人不要告，這幾天發生這麼多事情他們的新聞早就淡了，謝謝他哥哥重新炒起來真的是栓Q（Thank you）」。

另外有人問：「請問如果告網友這件事不起訴，網友們可以告他們兄妹誣告嗎？」巴毛律師說：「告不成」，還有人說：「應該是花錢找好一點的公關團隊比較快」，巴毛律師認為「那個已經來不及了」。而據《鏡週刊》報導，韓秉融是「藝想台灣」的創辦人及娛樂公司總監，前陣子因病過世的父親財力雄厚，因此留下一個基金會讓韓秉融繼承並營運，對於同母異父的妹妹粿粿非常疼惜，先前發文說：「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償。還有大量的酸民通通提告，任何攻擊言論通通提告。我幫你找律師，全權處理。」

