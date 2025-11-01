粿粿含淚反擊！控范姜開1600萬離婚 還原美國之旅「絕無預謀」

粿粿忍不住潸然淚下。（圖／翻攝自粿粿IG）

藝人粿粿在沉寂三天後，於1號發布17分鐘長影片回應出軌醜聞引發的爭議。她在影片中不僅道歉，更針對丈夫范姜彥豐的多項指控一一反擊，包括被指誘導簽署「放棄婚後財產協議」以及備受爭議的「美國之旅」。粿粿同時爆料范姜彥豐曾在談離婚時開價1600萬元，並表示兩人關係生變並非單一事件所致，而是長期積累的結果。

粿粿在長達17分鐘的影片中坦言，雖然她以為自己已做好心理準備面對這一切，但沒想到會有這麼多與事實不符的說法。在道歉之後，她立即開始反駁范姜彥豐對她的指控。粿粿透露，今年7月7日范姜彥豐曾提出要用1600萬元「買離婚順序」，後來還提供了一個「打折方案」，將金額降至1200萬元，這個數字與先前爆出的金額吻合。

關於被指控誘導范姜彥豐簽署「放棄婚後財產分配」的協議，粿粿強調這完全不是事實。她表示實際情況是范姜彥豐主動提出可以簽署，但條件是她三年內不能提出離婚。至於離婚一事，粿粿表示范姜彥豐先前已多次提出，而今年改由她開口是因為覺得兩人實在走不下去了。

粿粿首次入圍金鐘，范姜彥豐卻要求粿粿「求」他才肯陪同出席。（屠／粿粿IG）

針對范姜彥豐質疑她在美國之旅後態度大變，粿粿堅稱這與美國行無關，更完全不存在預謀或欺騙。她解釋，兩人關係生變是長期累積的結果。粿粿還提到，范姜彥豐會因為一些小事不滿，例如她的名字排在他前面，就可能引發爭吵直到凌晨。

粿粿更分享了一段傷心往事，提到去年金鐘獎是她第一次入圍，很開心地邀請范姜彥豐一同分享喜悅，但對方卻表示「很無聊」，還說坐在台下「好像會顯得自己很丟臉」。

回顧這場婚姻風波，雙方各自發布的自白影片都選在灰牆前，身穿白衣娓娓道來，或許是某種默契。然而，這段婚姻關係已如同朝著相反方向行駛的列車，難以再次相會。

