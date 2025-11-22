粿粿哥哥嗆范姜「只會吃軟飯卻還裝大男人」！獲家族遺產實力雄厚支持妹妹
（記者蔡函錚／綜合報導）粿粿與范姜彥豐的婚變仍持續延燒，而在眾多聲音中，最明確表態的，就是她的哥哥韓秉融。外界先前傳出，他繼承父親留下的基金會資產，使得家族背景再度受到放大檢視，也讓他成了妹妹最堅定的支持者。
圖／外界先前傳出，韓秉融繼承父親留下的基金會資產，使得家族背景再度受到放大檢視，也讓他成了妹妹最堅定的支持者。（翻攝自韓秉融IG）
韓秉融過去曾以「太極」成員身分活動，之後投身娛樂產業，現任「藝想台灣」創辦人與公司總監。他並未在第一時間得知妹妹與王子（邱勝翊）的爭議，而是在事件全面曝光後才理解整體脈絡。儘管內情讓人震驚，他仍認為妹妹的婚姻問題並非單一事件引爆，而是多年累積的失望所致。
事件曝光後，他罕見以強硬語氣在社群撰文，直批范姜彥豐「裝大男人卻離不開依賴」，並指稱對方在家庭中未展現應有的肩膀，讓周遭親友反覆失望。他坦言，許多女人選擇離開，不是因為經濟匱乏，而是無法再從伴侶身上看見希望。
由於韓秉融在母親再婚後才有粿粿這位妹妹，兄妹情感緊密，他也多年來扮演支持角色。在繼承遺產後，外界更將他視為這場婚變中的重要後盾。他面對輿論時強調，妹妹若受到不實攻擊，他會協助採取法律行動，包含誹謗、妨害名譽等，並承諾協助尋找律師、處理後續事宜。
隨著事件在社群與媒體發酵，韓秉融的公開立場讓這段婚姻風波再添變數。外界關注焦點也逐漸從兩人的婚姻本身，延伸至家族態度與後續法律角力，相關爭議恐將持續一段時間。
更多引新聞報導
年收百萬人妻車內成抓姦現場！「甜膩對話」外流牽手親吻全被錄下
台語女歌手胃癌手術隔天突「翻白眼斷氣」 昏迷285天家屬怒喊要真相
其他人也在看
范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚
婚變事件爆發後，粿粿（江瑋琳）日前於社群平台發布17分鐘長影片，坦承婚姻中經濟與育兒責任分配不均，已成她決定離婚的導火線。她強調，婚後家用及房貸頭期款多達6至8成由自己負擔，甚至在范姜彥豐投資需求時，也全力提供資金支持，卻換來對方在家長時間沉迷電動遊戲，孩子照顧則多委諸保母，讓她心生寒意，最終忍無可忍提出結束這段3年婚姻。鏡報 ・ 8 小時前
SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光
SWAG表示，看中粿粿過去啦啦隊經歷及甜美形象，加上擅長與粉絲互動，具備高人氣潛力，強調「直播內容不限、待遇優渥」，並補充平台一向歡迎具創作意願的內容創作者加入，「只要希望透過創作重新出發，我們都樂見其成」。雖然目前尚未獲得粿粿的正面回應，SWAG仍強調合作方向...CTWANT ・ 1 天前
粿粿形象重挫！出軌王子工作全停擺 SWAG洽談邀約「爭議人物名單全曝光」
粿粿日前遭范姜彥豐指控婚內出軌「王子」邱勝翊後形象重挫、工作全面停擺，更傳出成人直播平台SWAG主動釋出善意，內部正研議邀請她上直播，盼在人生低谷時伸手拉一把。事實上，SWAG一向不怕爭議，更擅長「雪中送炭」，過往不少爭議人物都有被遞出橄欖枝的紀錄，平台強調「開放不設限」，也因此每次出手都成為輿論焦自由時報 ・ 6 小時前
去日本「走路太多」半夜抽筋！她上網求救 網友提超強招數解決
一名女網友去年到日本旅遊的時候，因為走路走太多，兩條腿「直接報銷」，半夜還抽筋到想哭，貼了「休足時間」也沒有用。過陣子她和朋友要去韓國釜山旅遊，擔心舊事重新上演，於是上網發問，有沒有可以避免走路太多造成雙腿疲勞的方法，網友紛紛給出不錯的建議。鏡報 ・ 1 天前
Andy自爆被3台車尾隨！嚇到走鐘獎請保鑣護身
百萬YouTuber「Andy老師」和前女友家寧打官司期間，以首支控訴影片勇奪走鐘獎「年度個人創作者獎」，全場歡呼。然而，Andy出席走鐘獎有請保鑣，原因是過去遭3台車緊跟，讓他心有餘悸。中時新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐婚變後「解鎖新成就」 曬冰塊腹肌曝近況：面對現實努力修補
范姜彥豐今日透過社群發文，曬出一系列在泳池接受自由潛水訓練的照片，只見他耐心趴在池邊聽從教練的教學與指示，接著開始在泳池內練習，在水中優游的姿態似乎是暫時拋開了外界的紛擾，在水中認真傾聽自己內心的聲音。他在發文中寫下，「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心...CTWANT ・ 1 天前
從友情到反目！作家H遭爆「反咬借錢恩人」 正妹女醫怒揭：多次帶陌生人闖診所拍直播
作家H今年（2025）6月與律師林沄蓁直播時談及律師呂秋遠，未料畫面近日被指拍攝地點竟是某醫美診所，且疑似未事先告知診所就進行錄影。診所院長王姿允醫師出面說明，指出作家H當時「擅自闖入拍攝」，且過去多次在非營業時間帶陌生人進入診所談話，引發診所憂心。事件曝光後，作家H立即在社群平台反駁，並控訴診所違法解雇，雙方說法各執一詞。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨家／粿粿同母異父哥哥「出身富二代」 拿遺產金援妹妹告酸民
粿粿和范姜婚變爆發後，同母異父的哥哥韓秉融一路力挺，據悉韓秉融的父親財力雄厚，但前陣子因病過世，留下了一個基金會讓他繼承，顯示出粿粿家的經濟頗為寬裕，也因此韓秉融先前才會痛批范姜一路吃軟飯。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
通霄馬拉松 土銀贊助2千白沙屯媽祖吊飾
【記者郭襄陽台北報導】參加路跑也能拿到「粉紅超跑」媽祖吊飾！為推廣土地銀行白沙屯媽祖認同卡並支持苗栗地方盛事，土地銀行在今(114)年度的「2025通霄濱海追風馬拉松」贊助2,000 個「白沙屯媽祖平...自立晚報 ・ 20 小時前
粿粿同母異父哥哥力挺告酸民 財力驚人「剛繼承1個基金會」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年最近傳出婚姻觸礁，女方承認和王子（邱勝翊）有越界舉動，引來不少酸民攻擊粿粿。今(22日)週刊報導，和粿粿是同母異父兄妹的韓秉融財力雄厚，剛繼承了一個基金會，因此表態力挺妹妹，甚至願意金援妹妹告酸民。中時新聞網 ・ 11 小時前
獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
即時中心／徐子為、黃彥翔報導今（22）天傍晚，一輛白色轎車行經高雄市大順一路與龍德路口時，疑似未注意輕軌軌道區，直接衝上軌道，還撞斷一旁的告示牌，導致車頭全毀，所幸駕駛並無大礙，警方獲報也到場處理，同時要釐清事發原因。民視 ・ 54 分鐘前
郵局普領1萬下周一壓軸登場！留意有分流 懶人包秒懂
全民普發1萬，包括登記入帳、直接入帳、ATM領現，都已相繼開放，緊接著，下週一（11月24日）起，輪到郵局領現登場！民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1292間郵局據點，遍布全臺鄉鎮及離島地區，就近領取。品觀點 ・ 1 天前
這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久
韓國天團TWICE今天（22日）起將在高雄世運主場館連唱2天，讓粉絲十分感動，因為他們盼了10年終於等到TWICE，相當激動的還有台灣成員子瑜，她在付費的粉絲互動平台「Bubble」上發文，寫著：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起好好珍惜這一刻。」自由時報 ・ 12 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 10 小時前
原想退休後每天釣魚！ 他發現月退1萬9瞬間夢醒：連20元豆漿也記帳
原想退休後每天釣魚！ 他發現月退1萬9瞬間夢醒：連20元豆漿也記帳EBC東森新聞 ・ 1 天前
獨家／范姜淪商案配角 「整天在家打電動」成壓垮婚姻最後稻草
粿粿在自拍婚變風波的影片中，提及婚姻中6到8成的家用都是她出錢，當范姜想要投資時也全力配合。不過，據悉壓垮這段婚姻的最後一根稻草，是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩也都是交由保母照顧，讓她忍無可忍決定離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
TWICE今高雄開唱！子瑜媽媽談10年心路歷程 罕曝「成員真實互動」
南韓頂級女團TWICE今（11/22）起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這不僅是出道10週年的重要里程碑，也是台灣籍成員周子瑜首次以公開身分回到家鄉演出。演唱會前夕，子瑜的媽媽Lydia燕玲罕見在YouTube 頻道《玲氏物語 Lydia HUANG》拍片分享心路歷程，坦言這一刻她「整整等了10年」，讓ONCE（粉絲）看了全都鼻酸。太報 ・ 8 小時前
粿粿、王子沒邊界感挨轟！熊熊突爆「同房過夜」人夫坤達：沒想太多
近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她一直以為豪平是gay，所以毫無界線意識。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 3 小時前