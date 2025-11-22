粿粿哥哥嗆范姜「只會吃軟飯卻還裝大男人」！獲家族遺產實力雄厚支持妹妹

（記者蔡函錚／綜合報導）粿粿與范姜彥豐的婚變仍持續延燒，而在眾多聲音中，最明確表態的，就是她的哥哥韓秉融。外界先前傳出，他繼承父親留下的基金會資產，使得家族背景再度受到放大檢視，也讓他成了妹妹最堅定的支持者。

圖／外界先前傳出，韓秉融繼承父親留下的基金會資產，使得家族背景再度受到放大檢視，也讓他成了妹妹最堅定的支持者。（翻攝自韓秉融IG）

韓秉融過去曾以「太極」成員身分活動，之後投身娛樂產業，現任「藝想台灣」創辦人與公司總監。他並未在第一時間得知妹妹與王子（邱勝翊）的爭議，而是在事件全面曝光後才理解整體脈絡。儘管內情讓人震驚，他仍認為妹妹的婚姻問題並非單一事件引爆，而是多年累積的失望所致。

事件曝光後，他罕見以強硬語氣在社群撰文，直批范姜彥豐「裝大男人卻離不開依賴」，並指稱對方在家庭中未展現應有的肩膀，讓周遭親友反覆失望。他坦言，許多女人選擇離開，不是因為經濟匱乏，而是無法再從伴侶身上看見希望。

由於韓秉融在母親再婚後才有粿粿這位妹妹，兄妹情感緊密，他也多年來扮演支持角色。在繼承遺產後，外界更將他視為這場婚變中的重要後盾。他面對輿論時強調，妹妹若受到不實攻擊，他會協助採取法律行動，包含誹謗、妨害名譽等，並承諾協助尋找律師、處理後續事宜。

隨著事件在社群與媒體發酵，韓秉融的公開立場讓這段婚姻風波再添變數。外界關注焦點也逐漸從兩人的婚姻本身，延伸至家族態度與後續法律角力，相關爭議恐將持續一段時間。

