粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民

娛樂中心／施郁韻報導

粿粿遭老公范姜彥豐控訴出軌王子。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。

粿粿發出17分鐘影片反擊范姜彥豐，提到兩人從7月7日首次談離婚開始說，表示對方要求1600萬買「離婚順序」，後來又打折變成1200萬，稱原本都是范姜彥豐多次提離婚，只有這一次，是自己主動提出，但對方卻不離婚了。

粿粿發出17分鐘影片反擊范姜彥豐。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿否認誘導范姜彥豐簽下放棄離婚財產分配，揭開婚後購買的房子，自己出了8成頭期款，房貸6成也由她負擔，連生產的費用都是自己結清；粿粿提及，范姜彥豐未外出工作，都要求平分酬勞，想投資，本金由她支付，但利潤被范姜彥豐拿走，兩人的金錢觀和照顧觀懸殊，母親節當天也大吵了一架，3年下來，真的累了。

粿粿坦言，婚姻陷入混亂時，低估了自己的脆弱，在這段時間內跟邱先生越走越近，有踰矩的行為，這樣不對的行為，也讓整件事變成不是原本完整的樣子。

韓秉融轉發影片，嗆聲范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人。」（圖／翻攝自韓秉融IG）

前太極成員韓秉融轉發影片，寫下「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。」強調「贏了也是輸了，這種格局也沒有。哥挺妳，別再被爛人欺負了！」

韓秉融說，力挺粿粿對范姜彥豐提告誹謗、妨害秘密及名譽損害賠償等行動，也要截圖提告網路上的酸民，並更在留言中霸氣喊聲：「我幫妳找律師，全權處理。」

王子所屬經紀公司，3日發布聲明宣布即日起停止邱勝翊所有演藝活動安排。

