粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
娛樂中心／施郁韻報導
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。
粿粿發出17分鐘影片反擊范姜彥豐，提到兩人從7月7日首次談離婚開始說，表示對方要求1600萬買「離婚順序」，後來又打折變成1200萬，稱原本都是范姜彥豐多次提離婚，只有這一次，是自己主動提出，但對方卻不離婚了。
粿粿否認誘導范姜彥豐簽下放棄離婚財產分配，揭開婚後購買的房子，自己出了8成頭期款，房貸6成也由她負擔，連生產的費用都是自己結清；粿粿提及，范姜彥豐未外出工作，都要求平分酬勞，想投資，本金由她支付，但利潤被范姜彥豐拿走，兩人的金錢觀和照顧觀懸殊，母親節當天也大吵了一架，3年下來，真的累了。
粿粿坦言，婚姻陷入混亂時，低估了自己的脆弱，在這段時間內跟邱先生越走越近，有踰矩的行為，這樣不對的行為，也讓整件事變成不是原本完整的樣子。
前太極成員韓秉融轉發影片，寫下「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。」強調「贏了也是輸了，這種格局也沒有。哥挺妳，別再被爛人欺負了！」
韓秉融說，力挺粿粿對范姜彥豐提告誹謗、妨害秘密及名譽損害賠償等行動，也要截圖提告網路上的酸民，並更在留言中霸氣喊聲：「我幫妳找律師，全權處理。」
王子所屬經紀公司，3日發布聲明宣布即日起停止邱勝翊所有演藝活動安排。
更多三立新聞網報導
台最強女優受邀遊大馬「他提供違禁品」被當玩具 心碎列6點：沒有收錢
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
逸祥婚禮特別留位給山豬！香蕉曝「夢想中合照」網淚 逸祥感動：要哭了
男團主唱腦瘤病逝享年33歲！妻心碎 去年才迎愛子誕生
其他人也在看
粿粿「家人們」上車囉！發相挺文被抓「內容一樣」被酸翻
娛樂中心／徐詩詠報導前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，因和藝人王子超越朋友界線，遭范姜彥豐控訴妨害家庭。對此，范姜彥豐、粿粿彼此也在社群放上影片互控，引發外界關注。不過，有眼尖網友發現從昨（1）日起開始有不少「自稱是粿粿家人」的帳號，被網友抓包力挺女方的內容，全部一模一樣，被酸「百工百業」都是家人。民視 ・ 1 天前
粿粿「哥哥」竟是男團成員！驚人身份遭起底 同框范姜彥豐合照曝
范姜彥豐日前大動作控訴妻子粿粿出軌，對象則是男星王子（邱勝翊），粿粿1日發布長達17分鐘的影片親自回應，反咬范姜彥豐要求她花1600萬買離婚順序。事後社群平台出現多位自稱「粿粿家人」的網友發文，引發外界質疑粿粿買網軍。根據《鏡報》今（3）日報導，粿粿「哥哥」竟然曾是喬傑立男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
聲援「我們都是沈伯洋」 范雲反遭這句酸爆
[NOWnews今日新聞]辜寬敏基金會1日舉辦「世代接力，公民力量再集結」論壇，會後大家舉起寫著「我們都是沈伯洋」的牌子大合照，與會的民進黨立委范雲也轉發該照片，表示聲援近期遭中國公安立案審查的綠委沈...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前
（獨家）前主播馬郁雯今宣布參選市議員 還嫁李正皓？
有「揭弊女神」封號的三立新聞台前主播馬郁雯，將在今（4）日上午9點半在前立委段宜康陪同下召開記者會，爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，昨晚她打破沉默獨家接受《自由娛樂頻道》專訪，也難得鬆口聊「婚事」。馬郁雯昨受訪時以堅定語氣說，今天上午記者會將正式宣布爭取民進黨提名，投入明年台北市第5選區中自由時報 ・ 45 分鐘前
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 19 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 13 小時前
彰化肉圓名店「豬出國，雞支援」 網笑雞的心聲：台灣不能住了
台中梧棲一處養豬場上月爆發非洲豬瘟疫情，政府為防堵疫情擴散，下令禁宰豬隻，全台使用溫體豬的小吃店深受影響。彰化員林一家肉圓名店順勢推出「雞肉圓」，並寫下「豬出國，雞支援」標語，讓許多網友看完笑出來，順勢幫雞隻們發聲「台灣不能住了」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
罹癌無法化療！《大學生》男星停工1周 明捐肝救父
【緯來新聞網】男星海產今晚（3日）突發文寫下「老爸，這一次你生病，換我來挺你」，並附上父子倆戴著住院緯來新聞網 ・ 11 小時前
王子秒認偷吃粿粿！資深狗仔曝原因 再爆美國行出軌女都提離婚
王子秒認偷吃粿粿！資深狗仔曝原因 再爆美國行出軌女都提離婚EBC東森娛樂 ・ 1 天前
大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」自由時報 ・ 53 分鐘前
盧秀燕不是運氣差 而是她的漏洞最大
施文儀／前疾病管制局副局長鏡報 ・ 1 小時前
【本日焦點】立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態／八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話／普發一萬周三起可線上登記 領取方式一次看
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態 2.八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話 3.杜文珍：推測病毒可能來自未蒸煮廚餘 4.花蓮「金三角商圈」變樣 20間店掛租5.大學國文課用「全英文授課」學界喊話Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 14 小時前
台女受邀遊大馬「對方提供違禁品」 列6點心碎控：被當玩具
近日31歲台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，消息震驚演藝圈。音樂人黃明志捲入其中成為關鍵人之一，台灣成人女優娃娃（翁雨澄）3日在Threads上發文，透露今年三月曾受邀到馬來西亞旅遊，雖未直接點名，但提到多個關鍵字依舊引發討論，她也提出6點面對外界質疑的聲音。中時新聞網 ・ 7 小時前
熱炒店不流行了？他驚訝「用餐時段免排隊」 網點2原因：能有更好選擇
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導現代人為了方便常常會選擇吃外食，而較類似家常菜的熱炒店也是不少人聚餐的首選，不過也有人發現，熱炒店近年似乎不若...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「澎」湃馬拉松海鮮補給 龍蝦.三點蟹吸逾3千選手
澎湖縣 / 綜合報導 2025菊島澎湖跨海馬拉松，今(2)日上午登場，吸引國內外超過3千名跑者參賽。選手們表示除了能挑戰個人佳績，更是為了澎湃海鮮宴。原來設有10個補給站、超過120道美食，補給菜色有龍蝦、鮑魚、螃蟹...等。但營養師也提醒選手們還是要注意身體狀況，除了得考量新不新鮮影響腸胃，賽後再吃海鮮其實更適合。滿滿龍蝦及三點蟹，疊成一座豪華海鮮山，一旁不只有整盤白蝦甚至還有鮑魚，但這不是星級餐廳buffet餐檯，而是馬拉松補給站，2025菊島澎湖跨海馬拉松，吸引大批跑者全副武裝，奮力跑跑跑向前衝，不只為了挑戰個人佳績，也為了澎湃海鮮宴。參賽選手說：「半馬為了吃到龍蝦趕快跑過來這裡吃，不然慢了沒有，今年第一次，來吃痛風餐。」全台唯一「跨海加跳島」的度假型跑旅賽事，也沒選手稱為痛風馬拉松，十個補給站超過120道美食，豪華海鮮餐和澎湖特色料理，也成為他們參賽原因之一。參賽選手說：「痛風吃到飽，好吃喔。」參賽選手VS.記者說：「明年不敢來了，真的是不敢來了，(為什麼不敢來)，太害怕了，意圖使人不能完賽。」吃吃吃跑跑跑，選手臉上洋溢笑容，但營養師提醒。營養師袁毓瑩說：「運動的人他本身的代謝是好的嘛，所以它不應該會造成痛風，(海鮮)它雖然是很好的優質蛋白質，但是對於運動這個過程當中，它不是直接補充最好的首選。」這場澎派馬拉松，吸引國內外超過三千名跑者參加，讓台灣「美食之島」美名享譽國際，但專家提醒健康第一，除了得考量新不新鮮影響腸胃，賽後補充海鮮也更適合。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台人打工度假「首選不是日本」？過來人點3殘酷現實
愈來愈多年輕人大學畢業後選擇出國打工度假，不僅為了體驗異國文化，也希望藉此累積人生第一桶金，一名男子好奇指出，台灣人熱愛到日本旅遊，但在選擇打工度假地點時，首選卻多為澳洲、紐西蘭等國家，而非鄰近的日本，貼文曝光後，引發網友熱烈討論，許多人直言，日本雖然環境優美、社會安全，但語言門檻高、薪資水平不具吸引力，加上職場文化嚴苛、壓力大，讓不少人卻步，「日本只適合旅遊，不適合外國人長住。」中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿沒邊界爭議「摟腰片段燒到曹佑寧」 今首度開口回應
曹佑寧今（3日）出席三立集團內容創新發布會，雖是為新戲《愛鄰洗衣店》宣傳，然而現場焦點卻落在他對粿粿與王子（邱勝翊）爆出不倫風波的回應。曾在《全明星運動會》與粿粿同為紅隊成員的他，坦言「很難不看到」相關新聞，語氣平實卻引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前