粿粿啦啦隊好友逆風「恭喜她解脫」！批范姜3點不OK

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿與藝人王子，日前遭男星范姜彥豐控訴偷吃。雙方彼此在社群上貼出說明影片公開互撕。在粿粿發出17分鐘的影片後，范姜彥豐今（1）日稍早二度回文，列出出軌時間線，同時要粿粿「留點口德」。不過，粿粿在啦啦隊時期的好友Kiwi（林家莉）逆風上火線批范姜彥豐，直言對方是「不主外也不主內又愛計較」。





范姜彥豐在社群上和老婆粿粿彼此開撕。（圖／翻攝范姜彥豐IG）

對於粿粿被范姜彥豐控訴外遇，Kiwi在社群上發文指出，粿粿的朋友都知道，長期都是女方在幫忙分擔帶小孩；原因是男方要工作，自己一個人沒辦法帶小孩。此舉讓她痛批范姜彥豐「不主外也不主內，又愛計較公平，無論生活上或金錢上」。她進一步說：「我相信她絕對願意無私奉獻，撐起家計、照顧家庭，但是換來的永遠只是計較我幾成、你幾成，溝通折磨到天亮，還要繼續去工作。說是美國禮物，但是好像還沒付錢喔。」

Kiwi痛批范姜彥豐現在僅剩下帥這個優點。（圖／翻攝KiwiIG）





Kiwi不諱言范姜彥豐現在「只剩下帥」，強調：「我認為3年了，真的也夠了。誰都想被照顧、被呵護，她堅強得太孤獨、太辛苦了；最終想說，妹恭喜解脫了！」但該文引發不少批判，多數人留言：「覺得這種時候就不要出來縱火了」、「總歸一句，為什麼要外遇」、「看得有夠躁的，一直合理化出軌的藉口，然後還可以挺起胸膛說，有錯我們就認錯道歉，好像很有責任感一樣」、「我覺得你先安靜」、「邏輯都有點問題」。













