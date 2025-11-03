粿粿外型非頂級？網曝傻白甜人設 揭「2曖昧動作」不暈也難：注定心累

娛樂中心／李紹宏報導

范姜彥豐、粿粿婚變風波不斷延燒，連長相也成為討論話題。有女網友在Dcard上發文詢問，前中信兄弟、新北中信特攻啦啦隊成員粿粿雖然長相甜美，但「純論外表不算是真正那種氣質美女，或是韓國偶像那像精緻」，便好奇男生們都喜歡粿粿這類型的女生嗎？對此，就有網友點破關鍵，除了「外表看起來像傻白甜」，更直指只要粿粿對男生做出「2種曖昧動作」，一堆男生早就暈到不行！

粿粿和范姜彥豐婚變，粿粿長相成討論話題。（圖／翻攝自IG）

這名女網友在Dcard上指出，粿粿身材好、長相甜美，在人群中特別亮眼，而且個性活潑外向，後來還當全明星運動會紅隊經理，能夠跟大家都相處得很好；純論外表雖然不比韓國偶像那樣精緻，也不算真正氣質美女，「但大眼、笑容甜美、可愛、活潑外向，社交能力優秀、異性緣好」，讓原PO認為這對男生應該超有吸引力？同時好奇男生「在擇偶上都會偏好這樣的女生嗎」？

廣告 廣告

有網友發文詢問，男生是不是都喜歡粿粿這種類型，引起網友論戰。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到貼文一出，引發網友論戰，有人認為，粿粿散發出一種傻白甜的氣息，才是引起男生關注的原因，「我覺得他看起來就比較像故意裝成傻白甜的那種女生，但男生都愛這種」、「粿粿看起來就可愛可愛很好相處，真的遇到這樣的女生一定是前仆後繼搶著娶來搶錢的啦」、「男生很吃這型的女孩，聊得開、相處得來，又長得不錯」。

不過有網友點出關鍵，認為如果粿粿很沒邊界感，「例如說平常聊天會偷勾手，或是一些小小身體接觸，一堆男生早就暈了」，也大嘆「如果跟這種女生交往，男生注定心累」。

更多三立新聞網報導

黃仁勳炸雞局幕後推手竟是「貼心女兒」！主題藏魷魚遊戲名言 網暖哭了

交保下一步 黃明志恐從大馬「落跑來台」？網曝關鍵酸：台灣人怎麼挺

血色塔利班！阿富汗爆「芮氏6.3強震」至少20死 千年聖地慘毀教徒淚崩

【一文看懂】藍牙耳機千萬別放行李！長榮、虎航警告下場 違規恐罰10萬

