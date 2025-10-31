粿粿外遇王子風波延燒！簡廷芮老公嚴肅發聲 17字捍衛家庭

藝人粿粿外遇棒棒堂成員王子（邱勝翊）的醜聞持續發酵，連帶波及「美國團」成員簡廷芮！今（31）日，簡廷芮老公在Instagram轉發妻子的限時動態，罕見嚴肅發聲，以17字簡短語句捍衛家庭。

簡廷芮老公轉發簡廷芮稍早的3點聲明，並且寫道：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」而簡廷芮在聲明中強調，與王子、粿粿為友人關係，不過絕對不支持不當行為，並澄清生活重心在家庭與工作，呼籲勿過度揣測。「美國團」是指2025年4月，棒棒堂王子與圈內友人一同去美國歡慶36歲生日，同行者包含楊孟霖、胡釋安、王品澔、晏柔中、粿粿、簡廷芮。

王品澔（左）、簡廷芮（右）捲入粿粿外遇王子的婚變風波。翻攝Instagram @dewichien

外遇事件源自粿粿丈夫范姜彥豐29日公開爆料，揭露粿粿與王子疑似1年不倫戀，該趟2025年3月底美國NBA行被指為關鍵轉折。後來，資深狗仔葛斯齊於30日在臉書爆料，直指「西洋出軌團」有「兩對」，引發網友瘋狂猜測另一對是誰？

簡廷芮老公轉發簡廷芮的限時動態。翻攝Instagram @crown_ru



