粿粿外遇王子！吳宗憲曝「官司行情價」：她要淨身出戶

吳宗憲(中)現身《綜藝OK啦》攝影棚，探班主持人羅志祥(右)與何美。(記者陳奕全攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲今(12日)現身《綜藝OK啦》攝影棚，探班主持人羅志祥與何美，談起粿粿婚內出軌王子風波，他坦言，日前開直播談此事只是睡不著，也說粿粿過去錄《綜藝玩很大》時沒越界，自己私下與王子也是很好的朋友，笑說：「可能就日久生情吧！」

被問是否私下傳訊息關心粿粿？吳宗憲搖頭：「這時候要傳什麼？感情到最後只剩不甘心。」他也對粿粿的老公范姜彥豐喊話：「范姜你這麼帥，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？」至於王子與粿粿未來是否能復出？他直言：「比較難，一般要3到5年。」

吳宗憲(左)開玩笑Cue羅志祥。(記者陳奕全攝)

談到兩人有沒有機會修成正果，吳宗憲語重心長地說：「邊界感還是要有，我這種敏感體質，一碰就著床。」更現場開玩笑Cue一旁曾捲入桃色風波的羅志祥：「你會吧？」讓羅志祥急喊「不會！」全場笑翻。

吳宗憲談粿粿外遇王子事件。(記者陳奕全攝)

最後被問及離婚官司，吳宗憲說：「這種東西是有行情的，按常理說，王子500萬、粿粿700萬，小朋友給男方帶，她應該淨身出戶。」可見他在官司行情上的想法蠻老練。

