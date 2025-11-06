粿粿大尺度照外流到哪？網紅一口氣全說了 緊急發出不自殺聲明

娛樂中心／綜合報導

粿粿、王子親密合照被挖出！他神預言「有故事」 千人朝聖：時空旅人（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐、粿粿婚變事件延燒不斷，繼范姜指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）後，網紅「玉米泉哥」近日在社群平台再度引爆話題，聲稱「握有粿粿與王子的大尺度照片」，甚至發出「不自殺聲明」，引起網友熱議。

玉米泉哥日前爆料4大內容，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」以及「握有粿粿與王子的大尺度照片」。他表示，粿粿婚前收入並不高，婚後因與范姜組成CP曝光度提升，才接到大量業配賺進錢財，但也暗指婚後生活態度轉變，導致夫妻關係出現裂痕。

他進一步指出，粿粿與范姜曾共同成立工作室，原本承諾負責帳務及薪資發放，卻被控「帳是記了，錢沒給」，導致范姜工作收入遭拖欠，薪水與通告費數十萬元不翼而飛。玉米泉哥強調自己掌握關鍵證據，並警告外界「我不自殺」，以防有人惡意對他不利。對此，粿粿與王子截至目前尚未回應「大尺度照」相關指控，許多網友也呼籲應拿出具體證據，否則爆料恐流於謠言與誤導。

王子（邱勝翊）今年4月從美國回來後的第一個工作就是和粿粿出席內衣品牌活動。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

