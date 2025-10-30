粿粿夫婦也翻車！蔡阿嘎挖「5組男女合照」全出事：以後不要了

蔡阿嘎和二伯曾和粿粿等5組夫妻情侶合照，怎料結局都是離婚、分手作收。（吳松翰攝）

前啦啦隊女神粿粿，遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，與王子陷入不倫戀醜聞，掀起網路大量討論。怎料，知名YouTube蔡阿嘎竟意外翻出過往包含粿粿、范姜彥豐夫婦在內的5張合照，嚇得他直呼：「以後不要再隨便跟人合照了」。

蔡阿嘎和二伯夫妻倆經營YouTube多年，也和大大小小的KOL、網紅合作過，特別情侶、夫妻的相關企劃都很受歡迎。但在30日，蔡阿嘎突然放出5張合照嚇到大家，可以看到除了粿粿、范姜彥豐以外，還有今年年初鬧出「雙重出軌」而離婚的日馬夫妻檔Ryuu與Yuma。

分手至今還在打官司的「眾量級」情侶Andy與家寧、曾遭遇恐怖家暴震驚全台的台南Josh，以及今年8月才宣布離婚的台日網紅夫妻茂木夫妻，也是網路著名愛情故事「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」的主角。以上共5組男女通通出事。

如此驚人的巧合，嚇得蔡阿嘎直呼「看完這些照片不寒而慄...這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了...」，隨後還不忘加碼開玩笑表示「我是說二伯！肯定是她的問題」。

貼文曝光後，立刻吸引上百萬人次觀看朝聖。好友天后闆娘也在底下默默留言回應「嘎哥，我強烈要求去年那張我們的大合照燒掉記憶卡！」主角之一的Josh也笑回：「我要說嘎哥不是反指標，謝謝嘎哥！」茂木桑也幽默表示：「不可能最後一張有點面熟吧！」

