粿粿婚內偷吃王子 昔控范姜「脾氣硬」全被挖！

前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出2人過去出遊嗨玩、曖昧留言等，還翻出多段范姜與粿粿過去上節目的畫面，其中粿粿曾拍片抱怨老公「脾氣硬」，引發熱議。





粿粿（左）曾控訴老公范姜（右）平時脾氣好很溫柔，但吵架時「脾氣很硬，覺得自己只要沒錯，絕對不道歉」。（圖／翻攝自粿粿IG、范姜彥豐IG）

范姜彥豐今年初上節目《同學來了》，在「演藝圈完美老公誰來當」單元，談及夫妻問題，節目中播放粿粿特別錄製的控訴短片。粿粿當時表示，老公范姜平時脾氣好很溫柔「但是一吵架，他就會變得很堅持己見，他就會覺得他沒有錯就不要道歉」，還強調「他以前是脾氣很硬，覺得自己只要沒錯，絕對不道歉」。粿粿還提到，後來她曾找老公溝通，情侶吵架多半並非誰對誰錯，會產生爭執往往是雙方都有錯，她認為「只要互相道歉，感情才會越來越好」。

2人溝通後，范姜做出改變「我覺得吵架後跟彼此道歉，互相有一個擁抱，反而會讓感情更好」。（圖／翻攝自范姜彥豐IG、粿粿IG）

范姜當場面露尷尬，解釋以前自己「比較就事論事」，認為事情出問題一定是其中一方有錯，便會找出根源「我的問題我當然會道歉」；若這件事情錯不在他時「我就不道歉」。後來2人溝通、磨合後，他做出改變，衝突後會道歉，他也坦言「我覺得吵架後跟彼此道歉，互相有一個擁抱，反而會讓感情更好」。





