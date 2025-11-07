粿粿婚內出軌友人幫隱瞞！「若是身邊好友會說嗎？」 兩派網友戰翻

生活中心／張尚辰報導

粿粿（左）婚內出軌王子（右）。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

上個月男星范姜彥豐爆料妻子粿粿婚內出軌，且對象還是兩人的共同好友藝人王子（邱勝翊），事件引發熱烈討論。就有網友好奇，如果你們是事件中當事人的好友，會選擇告訴原配還是保持沉默呢？貼文發出後，吸引網友熱議。

該網友在Dcard上以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞？」為題發文，范姜彥豐在爆料影片中提到，「身邊有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用」，影片發出後，和粿粿、王子一起去美國的同行友人如王品澔、簡廷芮等人瞬間變成眾矢之的，被不少網友罵。

這也讓原PO不禁好奇，如果發生在自己身上會怎麼做呢？如果告訴原配，可能會和朋友反目成仇，甚至被說多管閒事，保持沉默又會覺得變成幫兇，良心過意不去，但如果勸朋友坦白，通常沒有效果，兩人還可能翻臉，當不成朋友，「我覺得這真的是人生最大的道德困境，尤其是當雙方都是朋友時要怎麼選邊站？」

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「坦白講我也不會說，也跟不同的朋友群討論過，也沒有人說會去講」、「裝死，不然老實說還要被人家說破壞人家家庭、管閒事」、「我不會說，但我也會跟那群三觀不正的人保持距離不會一起出去玩」、「其他人發現你是抓耙子，你名聲搞不好變得比出軌那個還慘」。

不過，也有網友持相反意見，「會說，但不會非常直接，而是用暗示的」、「我其實會希望朋友們跟我說」、「我可能會提醒被劈腿的那一方欸」、「我一定會勸走回正途，就心裡不能接受跟這樣行為的人太親近」、「我覺得我好像會罵醒我朋友欸，如果連這種事都說不得的好像自始不會成為我的朋友」。

