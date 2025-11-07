粿粿婚內出軌友人幫隱瞞！「若是身邊好友會說嗎？」 兩派網友戰翻
生活中心／張尚辰報導
上個月男星范姜彥豐爆料妻子粿粿婚內出軌，且對象還是兩人的共同好友藝人王子（邱勝翊），事件引發熱烈討論。就有網友好奇，如果你們是事件中當事人的好友，會選擇告訴原配還是保持沉默呢？貼文發出後，吸引網友熱議。
該網友在Dcard上以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞？」為題發文，范姜彥豐在爆料影片中提到，「身邊有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用」，影片發出後，和粿粿、王子一起去美國的同行友人如王品澔、簡廷芮等人瞬間變成眾矢之的，被不少網友罵。
這也讓原PO不禁好奇，如果發生在自己身上會怎麼做呢？如果告訴原配，可能會和朋友反目成仇，甚至被說多管閒事，保持沉默又會覺得變成幫兇，良心過意不去，但如果勸朋友坦白，通常沒有效果，兩人還可能翻臉，當不成朋友，「我覺得這真的是人生最大的道德困境，尤其是當雙方都是朋友時要怎麼選邊站？」
貼文發出後，不少網友紛紛留言，「坦白講我也不會說，也跟不同的朋友群討論過，也沒有人說會去講」、「裝死，不然老實說還要被人家說破壞人家家庭、管閒事」、「我不會說，但我也會跟那群三觀不正的人保持距離不會一起出去玩」、「其他人發現你是抓耙子，你名聲搞不好變得比出軌那個還慘」。
不過，也有網友持相反意見，「會說，但不會非常直接，而是用暗示的」、「我其實會希望朋友們跟我說」、「我可能會提醒被劈腿的那一方欸」、「我一定會勸走回正途，就心裡不能接受跟這樣行為的人太親近」、「我覺得我好像會罵醒我朋友欸，如果連這種事都說不得的好像自始不會成為我的朋友」。
更多三立新聞網報導
王子偷吃粿粿工作全停了！網「看透1關鍵」：台灣演藝圈套路
范姜彥豐「握出軌鐵證不公開」是手軟？網曝2關鍵：只會損己
黃明志女友激似「越南林志玲」！海倫清桃嚇壞：突然被扯進命案
黃明志捲謝侑芯猝死案！胸腔科醫「見1處」不對勁：自然死亡機會低
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 12 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 2 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 1 天前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 4 小時前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
心疼黃明志15年女友 寇乃馨、黃小柔感歎：希望她趕快閃
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯的命案，5日主動投案，交往15年的女友Sarah因為陪伴在側，照片也跟著曝光。寇乃馨、黃國倫、黃小柔7日出席品牌快閃店活動時被問及此事，皆表示不曾與黃明志合作過，不了解來龍去脈，不過聽聞Sarah對黃明志的照顧，仍感到不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴 照片曝
馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案。現場媒體拍攝到，除了律師外，一名穿著白色T恤、綁馬尾且戴著眼鏡的清秀女子全程陪伴在側，經眼尖粉絲指認，她正是與黃明志交往15年的正牌女友Sarah。中天新聞網 ・ 1 天前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 7 小時前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 1 天前