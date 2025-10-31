粿粿婚內出軌王子遭「全網性羞辱」 她逆風喊話：能不能就事論事？
藝人粿粿與范姜彥豐於2022年結婚並育有一女，近日范姜彥豐日前在社群平台上無預警發文，直指妻子婚內出軌，並點名對象為藝人王子，引發軒然大波。事件曝光後，粿粿遭部分網友起底私生活，甚至以諧音「草仔粿」加以嘲諷，掀起一波網路性羞辱風波。
對於網路上的激烈反應，「電商女王」、前東京著衣創辦人周品均在Threads平台發文表示憂心。她強調，一名女性即便犯錯，也不應成為全網性羞辱的對象。她指出，所謂性羞辱，是將「性」作為攻擊工具，藉由挖掘私生活、開黃腔及侮辱外表，全面否定一個女性的價值。
周品均直言：「拜託！這不是正義，這是群體在享受羞辱女性的快感。大家能不能就事論事就好？」她進一步質疑社會對待女性與男性犯錯的雙重標準，指出男性即便涉及性犯罪，也常有輿論呼籲「留口飯給他吃」，但女性若犯錯，則可能被輿論逼至絕境。
她強調：「一個社會若沈迷於羞辱女人，並因此獲得快感，這是非常可怕的現象。」呼籲社會應理性討論事件本質，而非將焦點轉移至對當事人私德與外貌的貶抑。
對此，不少網友表示支持周品均的觀點。有人留言指出：「同樣外遇是男生的時候，真的沒有看過被羞辱成這樣，超級不公平」、「完全認同……那個諧音真的笑不出來，有夠低劣」、「外遇固然不對，但絕對沒有到需要被千夫所指、百般羞辱的程度」、「每一次性羞辱，都在加深女性對社會的不信任。」
但也有不少網友堅持自己的觀點，「『草阿粿』這三個字就是在『就事論事』，啊王粿的確做了呀」、「不是啊 自己婚內不檢點，才會被解讀成放蕩，這樣不是很正常嗎」、「你真的很好笑耶，我雖然是女生，但對於你這種雙標的態度感到無言，她就做錯了又是公眾人物，本來就應該被譴責甚至諷刺我也覺得剛好而已，男生的留言一樣有被性羞辱你怎麼不挺」、「犯錯就是犯錯，那有性別之分？男的女的都不值得被原諒，重點是對錯不是性別好嗎？」
