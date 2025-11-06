粿粿婚內出軌王子！占星師曾警告她「會變可怕的人」 時間點也命中
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
粿粿近期被指控婚內出軌王子（邱勝翊）引發軒然大波。就有網友翻出粿粿2020年上節目的片段，當時她就被占星專家安格斯提醒，「會變成一個比較可怕的人！」表示粿粿在30歲前會發生很大的變化，而今年粿粿就被爆出出軌，讓不少人震驚。
粿粿2020年曾上節目《小明星大跟班》談論隔年的運勢走向，占星專家安格斯分析，粿粿的命盤為「蘑菇盤」，而這種星盤的人個性與心態都很好，且像菌類般隨風飄，到哪都可以生存，所以適應能力很強。
不過，占星專家安格斯提到，粿粿的上升星座為天蠍，「代表後來妳會變成一個比較可怕的人！」也提醒她未來會有巨大轉變，「在30歲之前的時候，什麼事情讓妳起了很大的變化，但記得就不要喪失初心。」如今粿粿爆出婚內出軌，該節目片段也再度掀起討論。
其實粿粿在范姜彥豐於社群指控自己出軌後，也發出17分鐘的長片回應，雖然坦承自己與王子之間有踰矩行為，但表示這並非兩人離婚原因，隨後控訴對方愛計較，也透露家計都是自己一肩扛起，家用6到8成都是自己負責，但范姜彥豐見狀也立刻反擊，表示夫妻緣分已盡，「再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」
