粿粿婚內出軌王子！律師勸世「別亂做」：真的會有報應

粿粿（江瑋琳）遭爆出軌王子（邱勝翊），律師李怡貞也發表自身看法。（圖／翻攝自李怡貞、粿粿IG）





藝人范姜彥豐近日指控妻子粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），昨（1）日粿粿也發出17分鐘的影片聲明，再度掀起網友熱議。對此，律師李怡貞也發表自身看法，根據自身經驗勸世，「是真的會有報應的」。

李怡貞坦言，感情的事本來沒有誰對誰錯，也沒有誰需要被百分之百同情，「但是自己出軌的前提下，就不要怪別人手段兇殘，要某種程度容忍對方的情緒勒索。」而身為成熟的父母，「如果犯錯的那方已經展現相當誠意，也應該要適可而止。」

李怡貞提到，「要錢，不要孩子，其實某種程度也能理解，才會把1600萬，開拆成1200萬與400萬，400萬就當作孩子的扶養費。」只不過她認為，「到底結婚三、四年，沒有簽署任何婚前協議，年輕夫妻沒有資力，到底哪裡來的1600萬？開價這門藝術不是跟獅子學的。」

李怡貞直言，所有事情浮上檯面，「或許打算用手段開始要搶親權當作未來籌碼，都已經太難看。徵信社與律師都在操作什麼事情，大眾也都慢慢看出來。」在還沒訴訟前雙方以風向在角力，「其實都不會是家事法院所樂見」，上了法院後，「范姜不會要到他要的，粿粿也不會躲掉她該負責的。只是已經弄成這樣，就都會很骨感，要到手的不多，賠的也不多。」

隨後，李怡貞也再度發布貼文，「粿粿事件我還有一件事要勸世，就是現在的年輕人真的很要不得，竟敢隨隨便便對天發誓，是真的會有報應的。」她以自身經驗舉例，「辦那麼多案子我很相信老天有眼，所以外遇就外遇沒關係，不要這樣亂發誓好嗎？」



